Перевозчики Польши присматриваются к переезду в Болгарию

Высокие налоговые расходы дома заставили владельцев транспортных кампаний искать лучших условий предпринимательской деятельности за пределами Польши. Правда, какое количество перевозчиков уже получила болгарскую регистрацию, не сообщается.

Тему получения польскими транспортными компаниями лицензий на грузовые перевозки поднял специализированный ресурс logistyka.rp.pl, поскольку такое явление свидетельствует о выводе бизнеса из Польши и не пойдет на пользу ее экономике.

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В статье идет ссылка на комментарий Якуба Боха из юридической фирмы Oniszczuk & Associates. Он подтвердил заинтересованность польских предпринимателей Болгарией как местом для ведения бизнеса.

"Действительно, в последнее время заметно увеличилось количество запросов по регистрации транспортных компаний за рубежом. Болгария привлекает в основном из-за низких затрат как на открытие, так и на ведение бизнеса и относительно мягкие механизмы контроля", – ссылается издание на слова Якуба Боха.

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Болгария привлекает не только лучшими условиями ведения бизнеса, но и дает привлекательные логистические маршруты. В основном это транспортные коридоры на восток и юг, отличающиеся большой активностью грузовых перевозок.

Основные маршруты:

Автомагистраль A1 (Тракия), проходящая от Софии до Бургаса на Черном море.

Автострада А2 (Хемус), соединяющая Софию с северными регионами страны до границы с Румынией.

Автострада А3 (Струма) обеспечивает быстрое сообщение с Грецией.

Национальная дорога № 8, соединяющая Софию с турецкой границей.

Национальная дорога № 6, идущая на восток к границе с Турцией.

Болгарский транспортный сектор привлекает еще и тем, что здесь относительно Польши и Евросоюза в целом значительно меньшие затраты на заработную плату водителей. Она там хотя и поднялась где-то до уровня 2700-2800 евро и иногда до 3000 евро, но все-таки отстает от среднеевропейской.

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Скажем, апрельское объявление о вакансиях водителей для торговой сети супермаркетов Kaufland в Берлине предлагает заработную плату в 3700 евро. А компания DHL приглашает водителей с категорией. В и С на зарплату в 4 000 евро.

Таким образом польские перевозчики при регистрации бизнеса в Болгарии имеют немалую выгоду от экономии на оплате водителям и при этом работают в более мягкой и благоприятной налоговой среде. Правда, массового характера оттока польского бизнеса в Болгарию еще не зафиксировано.