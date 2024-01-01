Перевізники Польщі приглядаються до переїзду в Болгарію

Високі податкові витрати дома змусили власників транспортних кампаній шукати кращих умов підприємницької діяльності за межами Польщі. Щоправда, яка кількість перевізників вже отримала болгарську реєстрацію, не повідомляється.

Тему отримання польськими транспортними компаніями ліцензій на вантажні перевезення порушив спеціалізований ресурс logistyka.rp.pl, оскільки таке явище свідчить про виведення бізнесу з Польщі й не буде на користь її економіці.

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В статті йде посилання на коментар Якуба Боха з юридичної фірми Oniszczuk & Associates. Він підтвердив зацікавленість польських підприємців Болгарією як місцем для ведення бізнесу.

"Дійсно, останнім часом помітно збільшилася кількість запитів щодо реєстрації транспортних компаній за кордоном. Болгарія приваблює в основному через низькі витрати як на відкриття, так і на ведення бізнесу та відносно м’які механізми контролю", – посилається видання на слова Якуба Боха.

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Болгарія приваблює не тільки кращими умовами ведення бізнесу, але й дає привабливі логістичні маршрути. В основному це транспортні коридори на схід та південь, що відзначаються великою активністю вантажних перевезень.

Основні маршрути:

Автомагістраль A1 (Тракія), що проходить від Софії до Бургаса на Чорному морі.

Автострада А2 (Хемус), що з'єднує Софію з північними регіонами країни до кордону з Румунією.

Автострада А3 (Струма) забезпечує швидке сполучення з Грецією.

Національна дорога № 8, що з'єднує Софію з турецьким кордоном.

Національна дорога № 6, що йде на схід до кордону з Туреччиною.

Болгарський транспортний сектор приваблює ще й тим, що тут відносно Польщі та Євросоюзу в цілому значно менші затрати на заробітну плату водіїв. Вона там хоча й піднялася десь до рівня 2700-2800 євро і подекуди до 3000 євро, але все-таки відстає від середньоєвропейської.

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Скажімо, квітневе оголошення про вакансії водіїв для торгової мережі супермаркетів Kaufland у Берліні пропонує заробітну плату в 3700 євро. А компанія DHL запрошує водіїв з категорією. В і С на зарплату в 4 000 євро.

Таким чином польські перевізники при реєстрації бізнесу у Болгарії мають чималий зиск від економії на оплаті водіям і при цьому працюють в більш м’якому та сприятливому податковому середовищі. Щоправда, масового характеру відтоку польського бізнесу до Болгарії ще не зафіксовано.