Это не рестайлинг или фейслифтинг в обычном понимании, скорее следующая версия программы.

Модернизация коснулась не только софта, но и "железа". Дальнобойность электрического кроссовера Audi e-tron 55 выросла на 25 километров, а младшая версия с индексом 50 получила дополнительные 37 километров запаса хода. Все нововведения уже доступны, как на обычном e-tron, так и на купеобразном e-tron Sportback.

Также интересно: Lexus вывел в свет свой первый электрокар – им оказался компактный кроссовер UX 300e

Увеличение максимального пробега на одной зарядке (WLTP) удалось достичь за счет комплекса мероприятий. В частности, инженерам удалось увеличить КПД аккумуляторов на програмномну уровне. В e-tron 55 quattro она имеет номинал в 95 кВт*ч, из которых задействованы 86,5 кВт*ч. Audi e-tron 50 quattro оснащается аккумулятором на 71 кВт*ч, из которых реально работают только 64,7.



Фото: Audi e-tron / Audi

Еще один из применяемых приемов экономии энергии – полное отключение питания переднего электромотора, когда он не нужен, а задний при этом работает более эффективно. Модернизация также включает обновление физических компонентов электромобиля. В список обновления попали тормоза, система охлаждения высоковольтных компонентов силовой установки, система обогрева салона.



Фото: Audi e-tron S Line / Audi

Audi e-tron 55 quattro теперь способен преодолевать на одому заряде до 436 км, вместо 411. Выполнение 50 quattro позволит покрывать за раз до 336 км. Купеобразный e-tron Sportback имеет еще лучшие показатели, благодаря более обтекаемому кузову: 446 и 347 км пробега для версий 55 quattro и 50 quattro, соответственно.



Фото: Audi e-tron Sportback / Audi

Теперь обоим электрическим кроссоверам доступен комплект фирменных компонентов S line, который включает оригинальные 20-дюймовые диски, спортивную пневмоподвеску, обвес с накладками на колесные арки и расширенными воздухозаборниками. В германии обновленный Audi e-tron доступен по цене от 80 900 евро. Актуальная цена модели у украинских дилеров – 1 713 136 гривен.

Также интересно: Rolls-Royce из параллельного мира показался в Китае