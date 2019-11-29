Це не рестайлінг чи фейсліфтинг у звичному розумінні, скоріше наступна версія програми.

Модернізація торкнулась не лише софту, а й “заліза”. Дальнобійність електричного кросовера Audi e-tron 55 зросла на 25 кілометрів, а молодша версія з індексом 50 отримала додаткові 37 кілометрів до запасу ходу. Усі нововведення вже доступні, як на звичайному e-tron, так і на купеподібному e-tron Sportback.

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Збільшення максимального пробігу на одній зарядці (WLTP) вдалося досягти за рахунок комплексу заходів. Зокрема, інженерам вдалось збільшити ККД акумуляторів на програмномну рівні. У e-tron 55 quattro вона має номінал у 95 кВт*год, з яких задіяні 86,5 кВт*год. Audi e-tron 50 quattro оснащується акумулятором на 71 кВт*год, з яких реально працюють лише 64,7.



Фото: Audi e-tron / Audi

Ще один з застосованих прийомів економії енергії – повне відключення живлення переднього електромотора, коли він не потрібен, а задній при цьому працює більш ефективно. Модернізація також включає оновлення фізичних компонентів електромобіля. До списку оновлення потрапили гальма, система охолодження високовольтних компонентів силової установки, система обігріву салону.



Фото: Audi e-tron S Line / Audi

Audi e-tron 55 quattro тепер здатен долати на одому заряді до 436 км, замість 411. Виконання 50 quattro дозволить покривати за раз до 336 км. Купеподібний e-tron Sportback має ще кращі показники, завдяки більш обтічному кузову: 446 та 347 км пробігу для версій 55 quattro та 50 quattro, відповідно.



Фото: Audi e-tron Sportback / Audi

Відтепер обом електричним кросоверам доступний комплект фірмових компонентів S line,котрий включає оригінальні 20-дюймові диски, спортивну пневмопідвіску, обвіс з накладками на колісні арки та розширеними повітрозабірники. У німеччині оновлений Audi e-tron доступний за ціною від 80 900 євро. Актуальна ціна моделі в Українських дилерів – 1 713 136 гривень.

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