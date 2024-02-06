Один из самых популярных кроссоверов французского автопроизводителя - Peugeot 5008 получит преемника. Помимо привычных моделей с ДВС, которые будут работать в паре с гибридной установкой, будет представлен также электрический вариант e-5008.

Шпионы заметили электрическую версию автомобиля, когда тестовый прототип проходил испытания в сложных морозных условиях. Хотя дизайн автомобиля подробно скрыто камуфляжем, сразу заметно что электрический вариант достаточно существенно отличается от 5008 с ДВС, прототип которого замечали ранее.

Также интересно: В голосовой помощник Peugeot интегрируют ChatGPT

Электромобиль имеет более вертикальный нос с закрытой решеткой радиатора (которое является открытой на моделях с ДВС), тонкие светодиодные фары и скрытую подпись DRL под ними, которая едва заметна. Он также имеет более узкие воздухозаборники, по сравнению с обычным 5008 и другие бамперы. Однако, в целом, привычный узнаваемый силуэт Peugeot 5008 сохранился и в электрической версии авто.

Также он кажется больше, предыдущего поколения кроссовера. Увеличение габаритов и пространства в салоне можно легко объяснить переходом на другую платформу – теперь Peugeot 5008 базируется на новой глобальной платформе от Stellantis STLA Medium, в то время, как предыдущее поколение модели было построено на PSA EMP2.

Читайте также: Глава Stellantis считает бешеную разгонную динамику электромобилей безопасной

Есть высокая вероятность того, что e-5008 будет использовать те же силовые установки, что и его младший брат - e-3008. Таким образом, он будет иметь два варианта батареи: на 73 и 98 кВт/ч. Возможно, следующий e-5008 принесет немного больше мощности, чтобы компенсировать большую массу.

Ожидается, что он сможет проехать 640 км на полном заряде в самой экономичной версии, учитывая, что электрический 3008 может проехать 700 км. Также кроссовер будет представлен с обычными двигателями внутреннего сгорания, которые, вероятно, будут частично электрифицированы.

Также интересно: Кроссовер Peugeot 3008 нового поколения будет электрическим или гибридным

Французский автопроизводитель, который является частью Stellantis, еще не сообщил, когда состоится премьера будущих e-5008 и 5008. Поговаривают, что официальная презентация начнется во второй половине 2024 года, а поставки, возможно, начнутся в начале 2025.