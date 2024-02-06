Один з найпопулярніших кросоверів французського автовиробника — Peugeot 5008 отримає наступника. Окрім звичних моделей з ДВЗ, які працюватимуть в парі з гібридною установкою, буде представлено також електричний варіант e-5008.

Шпигуни помітили електричну версію автомобіля, коли тестовий прототип проходив випробування в складних морозних умовах. Хоч дизайн автомобіля детально сховано камуфляжем, одразу помітно що електричний варіант досить суттєво відрізняється від 5008 з ДВЗ, прототип якого помічали раніше.

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Електромобіль має більш вертикальний ніс із закритою решіткою радіатора (яке є відкритою на моделях з ДВЗ), тонкі світлодіодні фари та прихований підпис DRL під ними, який ледве помітний. Він також має вужчі повітрозабірники, порівняно зі звичайним 5008 й інші бампери. Однак, загалом, звичний впізнаваний силует Peugeot 5008 зберігся і в електричній версії авто.

Також він здається більшим, за попереднє покоління кросовера. Збільшення габаритів та простору в салоні можна легко пояснити переходом на іншу платформу – тепер Peugeot 5008 базується на новій глобальній платформі від Stellantis STLA Medium, в той час, як попереднє покоління моделі було побудоване на PSA EMP2.

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Є висока ймовірність того, що e-5008 використовуватиме ті ж силові установки, що і його молодший брат - e-3008. Таким чином, він матиме два варіанти батареї: на 73 і 98 кВт /год. Можливо, наступний e-5008 принесе трохи більше потужності, щоб компенсувати більшу масу.

Очікується, що він зможе проїхати 640 км на повному заряді в найекономічнішій версії, враховуючи, що електричний 3008 може проїхати 700 км. Також кросовер буде представлено зі звичайними двигунами внутрішнього згорання, які, ймовірно, будуть частково електрифіковані.

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Французький автовиробник, який є частиною Stellantis, ще не повідомив, коли відбудеться прем’єра майбутніх e-5008 й 5008. Подейкують, що офіційна презентація почнеться у другій половині 2024 року, а поставки, можливо, почнуться на початку 2025.