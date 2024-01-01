Peugeot Traveller нового поколения будут использовать в Ахтырке для социальных нужд

Автомобиль адресно предназначен для обслуживания выездов мобильной бригады социально-психологической помощи пострадавшим от насилия.

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Такая мобильная бригада создана при городском центре предоставления социальных услуг в нынешнем году. Своего транспорта она не имела, что не позволяло оперативно реагировать на потребности общества.

Для почти прифронтовой Ахтырской громады такой подарок крайне желателен. Фото: мэрия Ахтырки

Теперь за бригадой будет закреплен минивэн с просторным двухрядным салоном по формуле сидений 3+3 и плюс передний ряд с водителем и пассажиром.

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По словам директора КП "Ахтырский городской центр предоставления социальных услуг" Лилии Неофитной, салон минивэна удобный, внутрь практическое не долетает внешний шум, кондиционер держит заданную температуру. Даже на неровной дороге дискомфорт отсутствует – ход плавный, без намека на тряску.

Первой села за руль и протестировала минивэн директор Центра Лилия Неофитная. Фото: мэрия Ахтырки

"Водителю будет в радость работать на такой машине. Я лично села за руль и протестировала транспорт. Впечатления на позитиве. Скажу честно: эргономика рабочего места замечательная, легкое управление благодаря усилителю руля, кондиционер, система помощи водителю принесет от работы на такой машине только удовольствие, не говоря о комфорте пассажирам в салоне", – рассказывает Лилия Неофитная.

Автомобиль уже проходит процедуру государственной регистрации и после получения номерных знаков и технического паспорта транспортного средства будет включен в работу.

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Подарок специалистам социального центра громады сделал фонд "Партнерство за сильную Украину". В Ахтырке это уже второй по счету автомобиль в Украине, подаренный благотворительной организацией.