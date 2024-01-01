Peugeot Traveller нового покоління використовуватимуть в Охтирці для соціальних потреб

Автівка адресно призначена для обслуговування виїздів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим від насильства.

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Така мобільна бригада створена при міському центрі надання соціальних послуг у нинішньому році. Свого транспорту вона не мала, що не дозволяло оперативно реагувати на потреби громади.

Для майже прифронтової Охтирської громади такий дарунок вкрай бажаний. Фото: мерія Охтирки

Тепер за бригадою буде закріплено мінівен з просторим дворядним салоном за формулою сидінь 3+3 і плюс передній ряд з водієм та пасажиром.

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За словами директора КП "Охтирський міський центр надання соціальних послуг" Лілії Неофітної, салон мінівена зручний, всередину практичне не долітає зовнішній шум, кондиціонер тримає задану температуру. Навіть на нерівній дорозі дискомфорт відсутній – хід плавний, без натяку на тряску.

Першою сіла кермом і протестувала мінівен директорка Центру Лілія Неофітна. Фото: мерія Охтирки

"Водієві буде в радість працювати на такій машини. Я особисто сіла за кермо і протестувала транспорт. Враження на позитиві. Скажу чесно: ергономіка робочого місця чудова, легке управління завдяки підсилювачу керма, кондиціонер, система допомоги водієві принесе від роботи на такій машині лише задоволення, не кажучи про комфорт пасажирам в салоні", – розповідає Лілія Неофітна.

Автомобіль вже проходить процедуру державної реєстрації й після отримання номерних знаків та технічного паспорта транспортного засобу буде включений в роботу.

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Подарунок спеціалістам соціального центру громади зробив фонд "Партнерство за сильну Україну". В Охтирці це вже другий за відліком автомобіль в Україні, подарований благодійною організацією.