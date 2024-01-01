Спеціальний Opel Movano допомагатиме маломобільним людям в Охтирці

Це поки єдиний в громаді мікроавтобус, що буде перевозити маломобільних людей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в Охтирському міському центрі надання соціальних послуг.

Як повідомила редакції Авто24 директор цього закладу Лілія Неофітна, автомобіль прибув зі спеціальною підіймальною платформою для обслуговування людей в інвалідних візках.

Читайте також Столиця оновила парк соціального транспорту

Opel Movano може одночасно перевозити шістьох людей плюс одне місце відведено для розміщення візка. Окрім цього, є місце для нош. Згаданий вище підіймач забезпечує більшу свободу пересування, полегшуючи доступ і вихід з транспортного засобу. Підіймальний пристрій машини максимально враховує потреби людей з інвалідністю на візках та дуже зручний і простий у користуванні.

"Охтирська громада завжди мала велику потребу у такому спецтранспорті, особливо значні проблеми виникали із транспортуванням маломобільних людей, які мешкають в Староіванівському старостинському окрузі.

Поява такого автомобіля, безумовно, створює безбар’єрне середовище, до якого ми всі прагнемо. Наявність спеціально обладнаного авто вирішить багато потреб найбільш уразливих груп населення. Ми всі про це давно мріяли", – коментує появу спетранспорту Лілія Неофітна.

Читайте також Скільки автомобілів "швидка допомога" надійшло у медзаклади України

Спеціальний автомобіль створено на базі уже знаного в Україні Opel Movano. Цей вантажно-пасажирський фургон комплектується економним двигуном потужністю 165 к.с. робочим об'єм 2179 см³ та максимальним крутним моментом 370 Нм при 1 750 об/хв. Цей силовий комплект доповнює 6-ступенева механічна коробка передач.

Для забезпечення плавного ходу навіть по нерівній дорозі автомобіль має посилену амортизаційну систему. Передня незалежна підвіска типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях тут пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Задня підвіска отримала повздовжні листові ресори та похилі гідравлічні телескопічні амортизатори.

Читайте також Opel Vivaro став схожим на легкові моделі бренду

Цей подарунок для Охтирського міського центру надання соціальних послуг зробила Благодійна організація «Арченова» (arche noVa e.V.) за підтримки Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Це не єдина допомога згаданого Фонду.

Торік від цієї організації міський центр надання соцпослуг отримав 14 електровелосипедів, завдяки чому працівники закладу змогли покращити надання соціальної допомоги людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Фото: мерія Охтирки