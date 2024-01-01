Специальный Opel Movano будет помогать маломобильным людям в Ахтырке

Это пока единственный в громаде микроавтобус, который будет перевозить маломобильных людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и состоящих на учете в Ахтырском городском центре предоставления социальных услуг.

Как сообщила редакции Авто24 директор этого заведения Лилия Неофитная, автомобиль прибыл со специальной подъемной платформой для обслуживания людей в инвалидных колясках.

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Opel Movano может одновременно перевозить шесть человек плюс одно место отведено для размещения коляски. Кроме этого, есть место для носилок. Упомянутый выше подъемник обеспечивает большую свободу передвижения, облегчая доступ и выход из транспортного средства. Подъемное устройство машины максимально учитывает потребности людей с инвалидностью на колясках и очень удобен и прост в использовании.

"Ахтырская громада всегда имела большую потребность в таком спецтранспорте, особенно значительные проблемы возникали с транспортировкой маломобильных людей, проживающих в Староивановском старостинском округе.

Появление такого автомобиля, безусловно, создает безбарьерную среду, к которому мы все стремимся. Наличие специально оборудованного авто решит многие потребности наиболее уязвимых групп населения. Мы все об этом давно мечтали", – комментирует появление спетранспорта Лилия Неофитная.

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Специальный автомобиль создан на базе уже известного в Украине Opel Movano. Грузопассажирский фургон комплектуется экономным двигателем мощностью 165 л.с. рабочим объем 2179 см³ и максимальным крутящим моментом 370 Нм при 1 750 об/мин. Этот силовой комплект дополняет 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Для обеспечения плавного хода даже по неровной дороге автомобиль имеет усиленную амортизационную систему. Передняя независимая подвеска типа "МакФерсон" на треугольных нижних рычагах здесь пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Задняя подвеска получила продольные листовые рессоры и наклонные гидравлические телескопические амортизаторы.

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Этот подарок для Ахтырского городского центра предоставления социальных услуг сделала Благотворительная организация "Арченова" (arche noVa e.V.) при поддержке Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Это не единственная помощь упомянутого Фонда.

В прошлом году от этой организации городской центр предоставления соцуслуг получил 14 электровелосипедов, благодаря чему работники учреждения смогли улучшить предоставление социальной помощи пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Фото: мэрия Ахтырки