Piaggio представляет лимитированную серию Vespa Officina 8

Эксклюзивная серия скутеров Vespa Officina 8 официально презентована на сайте компании Piaggio & C. SpA, которая с 1946 года выпускает мотороллеры Vespa.

Модели Vespa Officina 8 – это свежая интерпретация любимых Vespa Primavera с объемом двигателя 50, 125 и 150 куб. см и спортивная Vespa GTV 310. Получилось стильно, привлекательно и современно с приятным ощущением знаковой историчности.

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Каждый владелец приобретенной модели из этой лимитированной серии получит эксклюзивный набор в виде металлической пользовательской коробки с техническим описанием скутера, архивными материалами о мастерской Officina 8. В отдельном доступе им будут продаваться аксессуары и одежда в стиле серии – топкейс, шлем логотип.

Фото: Piaggio Group

Если Vespa Primavera имеет более современное верхнее размещение фары, то Vespa GTV 310 сойдет с конвейера с низкой фарой и открытой трубой руля. Таким исполнением она напоминает первую модель 1946 года. Здесь есть интересная деталь: GTV 310 выполнена в промышленном синем цвете со специальным матовым металлическим покрытием, того же цвета и оттенка, что и комбинезоны рабочих Piaggio.

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Этот цвет создает оригинальный контраст с элегантными металлическими акцентами с сатинированным покрытием, которые также очень выразительны. Алюминий украшает профиль щита и обрамление фар и задних фонарей, а латунь украшает решетку рулевого управления и колесные диски, последние из которых также имеют алмазную огранку на швеллере.

Двойная обивка седла также выполнена с особой тщательностью: сиденье с горизонтальной термосварной строчкой прошито двойной контрастной лентой, а полированные латунные заклепки являются еще одной данью традициям.

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Vespa Gtv Officina 8 также стандартно поставляется с жестким чехлом того же цвета, что и кузов, что отражает типичные обтекатели моделей Vespa для соревнований и придает ему еще более спортивный вид.

Дополняет комплектацию множество матово-черных деталей и спортивные зеркала на торцах барной стойки, также матово-черного цвета.

Фото: Piaggio Group

Серия аксессуаров Vespa Officina 8 должна понравиться шлемом с двойным козырьком, прозрачным и солнцезащитным козырьком, системой вентиляции и микрометрической застежкой. В номенклатурном наборе есть перчатки из эластичной технической сетки с защитной вставкой двойной плотности на костяшках пальцев и совместимостью с сенсорным экраном. Vespa стиль является частью юбилейного проекта легендарной мастерской.

Мотороллеры Vespa Officina 8 будут доступны с конца июня в дилерской сети Piaggio Group по цене от 4499 евро, включая НДС.