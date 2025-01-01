Piaggio представляє лімітовану серію Vespa Officina 8

Ексклюзивна серія скутерів Vespa Officina 8 офіційно презентована на сайті компанії Piaggio & C. SpA, яка з 1946 року випускає моторолери Vespa.

Моделі Vespa Officina 8 – це свіжа інтерпретація улюблених Vespa Primavera з об'ємом двигуна 50, 125 і 150 куб. см та спортивна Vespa GTV 310. Вийшло стильно, привабливо й сучасно з приємним відчуттям знакової історичності.

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Кожен власник придбаної моделі з цієї лімітованої серії отримає ексклюзивний набір у вигляді металевої коробки користувача з технічним описом скутера, архівними матеріалами про майстерню Officina 8. В окремому доступі їм продаватимуться аксесуари та одяг у стилі серії - топкейс, шолом логотип.

Фото: Piaggio Group

Якщо Vespa Primavera має більш сучасне верхнє розміщення фари, то Vespa GTV 310 зійде з конвеєра з низькою фарою та відкритою трубою керма. Таким виконанням вона нагадує першу модель 1946 року. Тут є цікава деталь: GTV 310 виконана в промисловому синьому кольорі зі спеціальним матовим металевим покриттям, того ж кольору й відтінку, що й комбінезони робітників Piaggio.

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Цей колір створює оригінальний контраст з елегантними металевими акцентами з сатинованим покриттям, що також дуже виразні. Алюміній прикрашає профіль щита та обрамлення фар і задніх ліхтарів, а латунь оздоблює решітку рульового керування та колісні диски, останні з яких також мають алмазне огранювання на швелері.

Подвійне оббиття сідла також виконано з особливою ретельністю: сидіння з горизонтальною термозвареним рядком прошите подвійною контрастною стрічкою, а поліровані латунні заклепки є ще однією даниною традиціям.

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Vespa Gtv Officina 8 також стандартно постачається з жорстким чохлом того ж кольору, що й кузов, що відображає типові обтічники моделей Vespa для змагань та надає йому ще спортивнішого вигляду.

Доповнює комплектацію безліч матово-чорних деталей та спортивні дзеркала на торцях барної стійки, також матово-чорного кольору.

Фото: Piaggio Group

Серія аксесуарів Vespa Officina 8 має сподобатися шоломом з подвійним козирком, прозорим та сонцезахисним козирком, системою вентиляції та мікрометричною застібкою. В номенклатурній лінійці є рукавички з еластичної технічної сітки з захисною вставкою подвійної щільності на кісточках пальців та сумісністю із сенсорним екраном. Vespa стиль є частиною ювілейного проєкту легендарної майстерні.

Моторолери Vespa Officina 8 будуть доступні з кінця червня в дилерській мережі Piaggio Group за ціною від 4499 євро, включаючи ПДВ.