Пикап Chevrolet Silverado переделали в армейскую машину

Правда, официальных подтверждений таких планов не озвучено, но дыма без огня не бывает и намеки о таких испытаниях из приближенных к производителю источников в ходе выставки AUSA 2024 в Вашингтоне уже звучали.

В любом случае машину готовили с учетом опыта эксплуатации такой техники в Украине, в т.ч. ее активной антидроновой защиты РЭБ.

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Тактический грузовик следующего поколения GM, как пишет zona-militar.com и другие специализированные ресурсы, сочетает дизельную мощность с электрическими двигателями. Такой симбиоз обеспечивают для тайных миссий разведки или дальних рейдов гибридные функции.

Если дизельный двигатель в обычной среде боевых действий немного и шумный, что на фоне канонады, стрельбы и взрывов не так сильно ощущается, то электрический запас хода дает практически бесшумный въезд и выезд через опасные зоны. В основном автомобиль создан именно для тайных миссий военных.

Фото: zona-militar.com

При этом милитаризованный Silverado сохранил важные гражданские функции безопасности, в т.ч. контроль стабильности и ABS. То есть машина имеет проверенную временем защиту от опрокидывания, антиблокировочную систему тормозов, электронный контроль стабильности и 360-градусную камеру.

Военная версия, так же как и в классическом исполнении пикапа, имеет 2,8-литровый турбодизельный двигатель Duramax GM. Однако в отличие от ZR2 силовой блок здесь дополнен электродвигателями. Их установили на передней и задней оси.

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Для обеспечения работы дополнительного привода установили аккумуляторную батарею с 12 модулями. Таким образом Next Gen может ехать в полностью электрическом режиме.

Сочетание функции Silent Drive и Silent Watch позволяет "незаметно входить и выходить через зоны повышенной опасности", система аккумуляторов обеспечивает достаточную мощность. Правда, GM не раскрывает, какое расстояние автомобиль может проехать на одном заряде, но обещает "тактически значительную дальность с увеличенной продолжительностью миссии".

Фото: GM Defense

Сообщается, что в этой продуктовой линейке будут двух-, четырех- и шестиместные версии, и каждый изготовленный экземпляр будет оптимизирован для различных миссий. Это может быть командно-штабная машина управления, мобильная зенитная машина противодействия беспилотным летательным системам, эвакуатор раненых и, понятно, разведывательная, рейдовая или патрульная машина.

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"Эта прочная и высокопроизводительная машина с дизельным двигателем и электромоторами предлагает тактические преимущества, такие как бесшумная работа, мощность. Наше мобильное решение следующего поколения можно настроить и применить уже сейчас", – подчеркнул президент GM Defense Стив ДюМонт.