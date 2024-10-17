Пікап Chevrolet Silverado переробили в армійську машину

Щоправда, офіційних підтверджень таких планів не озвучено, але диму без вогню не буває і натяки про такі випробування з наближених до виробника джерел в ході виставки AUSA 2024 у Вашингтоні вже звучали.

У будь-якому разі машину готували з врахуванням досвіду експлуатації такої техніки в Україні, в т.ч. її активного антидронового захисту РЕБ.

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Тактична вантажівка наступного покоління GM, як пише zona-militar.com та інші спеціалізовані ресурси, поєднує дизельну потужність з електричними двигунами. Такий симбіоз забезпечують для таємних місій розвідки чи далеких рейдів гібридні функції.

Якщо дизельний двигун у звичайному середовищі бойових дій трохи й гамірний, що на фоні канонади, стрільби та вибухів не так сильно відчувається, то електричний запас ходу дає практично безшумний в’їзд і виїзд через небезпечні зони. Здебільшого автомобіль створено саме для таємних місій військових.

Фото: zona-militar.com

При цьому мілітаризований Silverado зберіг важливі цивільні функції безпеки, в т.ч. контроль стабільності та ABS. Тобто машина має перевірений часом захист від перекидання, антиблокувальну систему гальм, електронний контроль стабільності та 360-градусну камеру.

Військова версія, як і в класичному виконанні пікапа, має 2,8-літровий турбодизельний двигун Duramax GM. Однак на відміну від ZR2 силовий блок тут доповнено електродвигунами. Їх встановили на передній і задній вісі.

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Для забезпечення роботи додаткового приводу встановили акумуляторну батарею з 12 модулями. Таким чином Next Gen може їхати в повністю електричному режимі.

Поєднання функції Silent Drive і Silent Watch дозволяє "непомітно входити та виходити через зони підвищеної небезпеки", система акумуляторів забезпечує достатню потужність. Щоправда, GM не розкриває, яку відстань автомобіль може проїхати на одному заряді, але обіцяє "тактично значну дальність із збільшеною тривалістю місії".

Фото: GM Defense

Повідомляється, що в цій продуктовій лінійці будуть дво-, чотири- та шестимісні версії, і кожен виготовлений екземпляр буде оптимізований для різноманітних місій. Це можу бути командно-штабна машина управління, мобільна зенітна машина протидії безпілотним літальним системам, евакуатор поранених і, зрозуміло, розвідувальна, рейдова чи патрульна машина.

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"Ця міцна та високопродуктивна машина з дизельним двигуном та електромоторами пропонує тактичні переваги, як от безшумна робота, потужність. Наше мобільне рішення наступного покоління можна налаштувати та застосувати вже зараз", – підкреслив президент GM Defense Стів ДюМонт.