К сожалению или к счастью, это не серийная модель.

Хотя выглядит автомобиль очень необычно, на самом деле перед нами пикап Toyota Tundra с облицовкой от Lexus LX.

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Сам Lexus никогда не озвучивал планов по выпуску пикапов, поскольку это противоречит философии бренда. Хотя недавно большой L-шильдик украсил минивэн – пусть и с роскошным убранством, но далеко не самый престижный тип кузова. Поэтому полностью исключать возможность появления пикапа от Lexus не стоит.

Единственное фото "рестайлингового" пикапа, снятого в одной из арабских стран, не позволяет заглянуть внутрь, чтобы увидеть, изменилось ли что-то в салоне. Под капотом же, вероятно, остался оригинальный мотор, который можно встретить и в пикапах Toyota, и во внедорожниках Lexus – V8 объемом 4,6 или 5,7 литра.

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