Нажаль чи на щастя, це не серійна модель.

Хоча виглядає автомобіль вкрай незвично, насправді перед нами пікап Toyota Tundra з облицюванням від Lexus LX.

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Сам Lexus ніколи не озвучував планів з випуску пікапів, оскільки це суперечить філософії бренду. Хоча нещодавно великий L-шильдик прикрасив мінівен – нехай і з розкішним оздобленням, але далеко не найпрестижніший тип кузову. Тож повністю виключати можливість появи пікапа від Lexus не варто.

Єдине фото “рестайлінгового” пікапа, знятого в одній з арабських країн, не дозволяє зазирнути всередину, щоб побачити, чи змінилось щось в салоні. Під капотом же, ймовірно, залишився оригінальний мотор, який можна зустріти і в пікапах Toyota, і в позашляховиках Lexus – V8 об'ємом 4,6 або 5,7 літра.

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