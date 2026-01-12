Электрический пикап будет работать во львовском музее

Львовский музей под открытым небом имеет большую территорию и для содержания всего хозяйства в надлежащем состоянии такой автомобиль-малыш крайне необходим – маленький, экологически чистый да еще и с хорошим потенциалом грузоподъемности.

Как говорится на ФБ-странице музейного заведения, авто способно перевозить в открытом кузове одну тонну груза. Кроме этого, "Фермер" имеет двухместную кабину.

Читайте также В Украине показали первый электрический ЛУАЗ

Передача пикапа LUAZ заведению культуры. Фото: пресс-служба музея

Маленький, но не слабак

Компактный электрокар категории L7e комплектуется одним электромотором 5 кВт, что примерно соответствует силовому потенциалу 6,8 л.с. Его первая привлекательность в сверхмалом потреблении электроэнергии, оно держится в пределах 6,5 кВт-ч на 100 км, что экономически оправдано в повседневной эксплуатации.

Читайте также Как из лома возрождают легендарные "Волынянки": фото, видео

Вторая привлекательность в том, что здесь отпадает необходимость в постоянном техническом обслуживании. Эта черта присуща всем электрическим автомобилям и ЛУАЗ Фермер не исключение, потому что в отличие от бензиновых и дизельных машин здесь минимум систем, агрегатов и всевозможных мелких комплектующих.

С запасом хода 100 километров

Машина для своей размерной группы довольно быстрая, мчится со скоростью 50 км/ч. Без подзарядки может ходить по территории хозяйства несколько дней – потенциала аккумулятора 6,14 кВт-ч достаточно для пробега с полной грузоподъемностью 1000 кг до 100 км.

Можно добавить энергетической емкости и увеличить ход до 300 километров, установив три батареи. Однако так будет уменьшена грузоподъемность, ведь она уйдет в минус в соответствии с весом накопителей энергии.

Экологически чистая машина будет работать зоне отдыха людей без агрессивного чада и шума. Фото: пресс-служба музея



Без вреда окружающей среде и отдыхающим

Электрическая машина относится к наименьшей размерной группе электрических машин сегмента pick up. Он имеет габариты всего 3475x1375x1550 мм и большое пространство для груза в кузове.

"Бесшумное, компактное и маневренное авто поможет нам быстро и удобно преодолевать расстояния между усадьбами и объектами, не отвлекать посетителей от прогулки по территории музея", – указано в релизе учреждения культуры.

Операционные возможности можно расширить

Вероятно, в автохозяйстве музея уже размышляют над тем, как расширить функциональность электрического пикапа. Легкий автомобиль в будущем может возить бочку с водой, так это будет простейшая поливочная установка для ухода за клумбами и высаженными деревцами.

Читайте также Какие внедорожники делали в Украине