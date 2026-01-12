Електричний пікап працюватиме у львівському музеї

ФОТО: пресслужба музею|
LUAZ Fermer в Львівському музеї
Львівський музей має велику територію і для утримання всього господарства в належному стані такий автомобіль-малюк вкрай необхідний – маленький, екологічно чистий та ще й з гарним потенціалом вантажності.
Як йдеться на ФБ-сторінці музейного закладу, авто спроможне перевозити у відкритому кузові одну тонну вантажу. Окрім цього, "Фермер" має двомісну кабіну.
Передача пікапа LUAZ закладу культури. Фото: пресслужба музею
Малий, але не слабодухий
Компактний електрокар категорії L7e комплектується одним електромотором 5 кВт, що приблизно відповідає силовому потенціалу 6,8 к.с. Його перша привабливість в надмалому споживанні електроенергії, воно тримається в межах 6,5 кВт-год на 100 км, що економічно виправдано у повсякденній експлуатації.
Друга привабливість у в тому, що тут відпадає потреба у постійному технічному обслуговуванні. Ця риса притаманна усім електричним автомобілям, бо на відміну від бензинових та дизельних машин тут мінімум систем, агрегатів та усіляких дрібних комплектуючих.
З запасом ходу 100 кілометрів
Машина для своєї розмірної групи доволі прудка, мчить зі швидкістю 50 км/год. Без підзарядки може ходити по території господарства кілька днів – потенціалу акумулятора 6,14 кВт-год достатньо для пробігу з повною вантажністю 1000 кг до 100 км.
Можна додати енергетичної місткості й збільшити хід до 300 кілометрів, встановивши три батареї. Однак при цьому буде зменшення вантажності, адже вона піде в мінус відповідно до ваги накопичувачів енергії.
Екологічно чиста машина працюватиме у зоні відпочинку людей без агресивного чаду й гуркоту. Фото: пресслужба музею
Без шкоди довкіллю та відпочивальників
Електричне авто належить до найменшої розмірної групи електричних машин сегменту pick up. Він має габарити всього 3475x1375x1550 мм та чималий простір для вантажу в кузові.
"Безшумне, компактне й маневрене авто допоможе нам швидко і зручно долати відстані між садибами та об’єктами, не відволікати відвідувачів від прогулянки територією музею", – зазначено в релізі закладу культури.
Операційна можливості можна розширити
Ймовірно, в автогосподарстві музею вже розмірковують над тим, як розширити функціональність електричного пікапа. Легкий автомобіль в майбутньому може возити ємність з водою, тож це буде найпростіша поливальна установка для догляду за клумбами та висадженими деревцями.
