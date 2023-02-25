Автомобили без повреждений кузова бывают, наверное, только в рассказах перекупщиков. К счастью, большинство "травм" всего лишь царапины. Но это не значит, что для автомобилиста такая неприятность – обычное дело. Напротив, даже мелкое повреждение является определенным стрессом. Как нужно себя вести, если поцарапал машину?

Если речь идет о чужом автомобиле, который попался вам на пути, нужно дождаться владельца и дальнейшие действия согласовывать уже с ним. Но на этот раз мы поговорим о неприятности, которую вы устроили исключительно себе – зацепившись машиной за какие-то бесхозный объект или, скажем, ворота собственного гаража.

Если в ДТП приняла участие одна ваша машина, это не значит, что вы не нанесли кому-то ущерб. Поврежденные объекты инфраструктуры тоже кому принадлежат.

А вообще у такого неприятного события как мини-ДТП есть два аспекта – юридический и технический. Возможно, это кого-то удивит, но фактически значение их для автомобилиста равносильно.

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Юридический ракурс

Как ни крути, даже мелкое повреждение автомобиля формально является дорожно-транспортным происшествием. И это нужно учесть, чтобы через некоторое время к чеку за ремонт не прибавились другие расходы. Итак, вам нужно:

Решить, вызвать полицию или нет. Это нужно сделать, если ваша машина застрахована по КАСКО, а также если есть потерпевшие или ущерб чьему-то имуществу. Поврежденный объект инфраструктуры – забор, столбик, дерево – тоже имущество, например, местной общины.

Приблизительно оценить стоимость ремонта машины (возможно, для этого следует позвонить рихтовщику и маляру). Если смета будет меньше, чем франшиза по вашему полису, вызівать полицию и информировать страховую нет смысла;

Позвонить в страховую компанию и сообщить о наступлении страхового случая;

Если полиция или страховой комиссар едет к вам, нужно принять меры по фиксации обстоятельств происшествия.

Предположим, вы решили не вызвать полицию. Но даже если неприятность произошла в безлюдной местности, и кроме вашего авто пострадал только, скажем, старый пень или камень у дороги, лучше иметь доказательства того, что обстоятельства были именно такими. Сделайте несколько фото на месте происшествия, причем так, чтобы в кадр попало и повреждение на машине, и объект природы или сооружение, с которым произошел контакт. Чтобы никто не мог – по долгу службы или по злому умыслу – обвинить вас и вашу машину в участии в каких-то других подобных событиях.

На первый взгляд, незначительные повреждения могут оказаться недешевыми в ремонте: кузовной ремонт и светотехника стоят денег.

С точки зрения инженера

Наверное, для большинства автомобилистов технические последствия собственной неаккуратности являются наиболее важным фактором. Имейте в виду, что особенности конструкции современных авто таковы, что незначительные по виду повреждения на самом деле могут оказаться очень недешевыми. Итак, подойдя к пострадавшему месту машины, прежде всего:

Убедитесь, что никто из людей не пострадал;

Если возможно, не спешите сразу уезжать от места контакта;

Выясните, не повреждены ли потенциально опасные элементы – топливопровод, тормозные трубки и шланги, электропроводка, электрическое оборудование фар или фонарей;

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Разберитесь, не усилятся ли разрушения, если вы начнете движение. Например, если оборванный бампер уперся в землю или смятое крыло зацепилось за колесо;

Приготовьтесь чем-то защитить металл там, где с него содрано лакокрасочное покрытие. За день-два много ржавчины здесь не родится, но если придется ждать ремонта дольше, то может быть по-разному. Имейте в виду, что заклеивание пленкой или скотчем – не идеальный вариант, лучше временно задуть голый металл краской из баллончика.

На первый взгляд – просто царапины. Но чтобы их убрать, очень редко дело обходится без мастеров двух-трех специализаций.

Немного о неприятном

Не хочется наводить на читателя дополнительную грусть, но пострадавшему лучше будет знать, что даже слегка поцарапанное место на кузове мало будет просто покрасить. Для полного устранения следов поврежденное место сначала почти наверняка придется рихтовать и шпаклевать, а пластик – еще и паять. А это, помимо прочего, в большинстве случаев два-три разных мастера, и это следует учесть при выборе мастерской кузовного ремонта.

Рекомендация Авто 24

Когда первый шок от ДТП пройдет, может сработать психологический эффект самоуспокоения. Мол, люди целые, машина осталась на ходу, вмятина на скорость не влияет, так что можно какое-то время поездить на машине с поцарапанной или помятой деталью. Этого нельзя делать. Поврежденное покрытие (а оно может нарушиться по обе стороны детали) может привести к началу коррозии, что существенно поднимет цену ремонта. Кроме того, вы можете не знать, что кроме помятого металла кузова, могли пострадать какие-то невидимые снаружи внутренние элементы, которые из-за поврежденных креплений можно просто потерять на дороге. Посетите мастеров кузовного ремонта сразу после аварии как минимум для того, чтобы они оценили реальную тяжесть повреждений и перспективы ремонта.

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