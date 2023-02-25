Автомобілі без пошкоджень кузова бувають, певно, лише у розповідях перекупників. На щастя, більшість “травм” - всього лише подряпини. Але це не значить, що для автомобіліста така неприємність – звична справа. Навпаки, навіть дрібне пошкодження є певним стресом. Як треба поводитись, якщо подряпав машину?

Якщо йдеться про чужий автомобіль, що трапився вам на шляху, то треба дочекатись власника і подальші дії узгоджувати вже з ним. Але цього разу ми поговоримо про неприємність, яку ви влаштували виключно собі – зачепившись машиною за якісь “безгосподарний об'єкт” або, скажімо, ворота власного гаража.



Якщо в ДТП взяла участь саме ваша машина, це не значить, що ви не завдали комусь збитків. Пошкоджені об’єкти інфраструктури теж комусь належать.

А взагалі у такої неприємної події є два аспекти – юридичний і технічний. Можливо, це когось здивує, але значення їх для автомобіліста рівнозначне.

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Юридичний ракурс

Як не крути, навіть мізерне пошкодження автомобіля формально є дорожньо-транспортною пригодою. І це потрібно врахувати, щоб через певний час до чеку за ремонт не додалися інші витрати. Отже, вам треба:

Вирішити, викликати поліцію чи ні. Це потрібно зробити, якщо ваша машина застрахована по КАСКО, а також якщо є потерпілі або шкода чиємусь майну. Пошкоджений об’єкт інфраструктури – паркан, стовпчик, дерево – теж є майном, наприклад, місцевої громади.

Приблизно оцінити вартість ремонту машини (можливо, для цього слід зателефонувати рихтувальнику та маляру). Якщо кошторис буде меншим, ніж франшиза по вашому полісу (або певна сума, затверджена у договорі), викликати поліцію та повідомляти страхову немає сенсу;

Зателефонувати до страхової компанії і повідомити про настання страхового випадку;

Якщо поліція або страховий комісар їде до вас, треба вжити заходів для фіксації обставин пригоди.

Припустимо, ви вирішили не викликати поліцію. Але навіть якщо неприємність сталась у безлюдній місцевості, і крім вашого авто постраждав лише, скажімо, старій пеньок чи каменюка біля дороги, краще мати докази того, що обставини були саме такими. Зробіть кілька фото на місці пригоди, причому так, щоб у кадр потрапило і пошкодження на машині, і об’єкт природи чи споруда, з якою відбувся контакт. Щоб ніхто не міг звинуватити вас та вашу машину щодо участі в якихось інших чи схожих подіях.

Навіть незначні, на перший погляд, пошкодження можуть виявитись недешевими в ремонті: кузовний ремонт і світлотехніка коштують грошей.

З точки зору інженера

Певно, для більшості автомобілістів технічні наслідки власної неакуратності є найбільш важливим чинником. Майте на увазі, що особливості конструкції сучасних авто такі, що незначні на вигляд пошкодження насправді можуть виявитися дуже недешевими. Тож, підійшовши до постраждалого боку машини, перш за все:

Переконайтеся, що ніхто з людей не постраждав;

Якщо можливо, не поспішайте відразу від’їжджати від місця контакту;

З’ясуйте, чи не пошкоджені потенційно небезпечні елементи – паливопровід, гальмівні трубки та шланги, електропроводка, електричне обладнання фар чи ліхтарів;

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Розберіться, чи не посиляться руйнування, якщо ви почнете рух. Наприклад, якщо обірваний бампер уперся в землю або зім’яте крило зачепилося за колесо;

Приготуйтесь чимось захистити метал там, де з нього зідране лакофарбове покриття. За день-два багато іржі тут не народиться, але якщо доведеться чекати ремонту довше, то може бути по-різному. Майте на увазі, що заклеювання плівкою або скотчем – не ідеальний варіант, краще тимчасово задути голий метал фарбою з балончика.

На перший погляд – просто подряпини. Але щоб їх прибрати, дуже нечасто діло обходиться без майстрів двох-трьох спеціалізацій.

Трохи про неприємне

Не хочеться наводити на читача додатковий сум, але “потерпілому” краще буде знати, що навіть легко подряпане місце на кузові мало буде просто пофарбувати. Для повного усунення слідів пошкоджене місце спочатку майже напевне доведеться рихтувати та шпаклювати, а пластик – ще й паяти. А це, крім іншого, в більшості випадків два-три різних майстри, і це слід врахувати при виборі майстерні кузовного ремонту.

Рекомендація Авто 24

Коли перший шок від ДТП пройде, може спрацювати психологічний ефект самозаспокоювання. Мовляв, люди цілі, машина залишилася на ходу, ум’ятина на швидкість не впливає, тож можна якійсь час поїздити на машині з подряпаною або пом’ятою деталлю. Цього не варто робити. Пошкоджене покриття (а воно може порушитись з обох боків деталі) може призвести до початку корозії, що суттєво збільшить ціну ремонту. Крім того, ви можете не знати, що крім пом’ятого металу кузова, могли постраждати якісь невидимі ззовні внутрішні елементи, які через пошкоджені кріплення можна просто загубити на дорозі. Відвідайте майстрів кузовного ремонту відразу після аварії, як мінімум для того, щоб вони оцінили реальну важкість пошкоджень та перспективи ремонту.

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