Почему 24 фуры целый день стояли на высоченном мосту

И хотя угрозы водителям на этом участке моста не было, все-таки 136-метровая высота пролета над рекой и долиной частоту биения сердца у большинства шоферов ускорила. Для сравнения: от поверхности воды до проезжей части моста можно штабелировать почти пять стандартных девятиэтажек.

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Для установления истины относительно повреждений инженерам компании Autobahn GmbH пришлось полностью закрыть для проезда мост в воскресенье, 26 мая 2024 года, с 7:30 утра до 5 вечера для тестовой проверки. Автомобили с балластом общим весом 960 тонн, что были установлены на мосту в проблемной точке, должны были показать разницу весового воздействия на стальные конструкции.

По сообщению федеральной дорожной компании в феврале 2023 года, "трещины, образовавшиеся на сварочных швах в теле моста" были обнаружены во время очередного осмотра конструкции. Причина, вероятно в усталости сварных стальных соединений.

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Для уменьшения нагрузки давления на мост, сейчас по правой полосе действует ограничение скорости до 60 км/ч в обоих направлениях. По левой полосе разрешено двигаться только автомобилям со скоростью до 80 км/ч.

Для тяжеловесных грузов весом до 44 тонн действует минимальная дистанция 50 метров, которую также необходимо соблюдать в случае пробки. До особого распоряжения запрещен проезд крупнотоннажного и крупногабаритного транспорта.

Оператор автомагистрали заявил, что из-за больших пролетов, а это почти 218 метров между опорами, движение крупнотоннажного транспорта имеет большое влияние на деформации верхней конструкции, возникающие во время переездов. Проведенные испытания с помощью 24 самосвалов будут изучены и заложены в алгоритм ремонтных работ непосредственно на плите проезжей части и стальной верхней конструкции. Ремонт начнется уже в нынешнем году.

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Ежесуточно почти 37 000 транспортных средств пересекают мост долины Мозель, который был построен в 1972 году. Треть транспорта – тяжеловесные грузовики. Их поток вырос примерно с 20 процентов в 2019 году до 30 процентов сейчас.

Мост состоит из шести пролетов моста, которые опираются на две большие и пять меньших опор. Длина моста составляет 935 метров, ширина – 30,5 метра, отдельные пролеты моста достигают почти 220 метров. Максимальная высота дороги над землей – 136 метров. Это делает его вторым по высоте автомагистральным мостом в Германии после 185-метрового моста Кохерталь в Баден-Вюртемберге.

Фото: Autobahn GmbH