Чому 24 фури цілий день стояли на височезному мосту

І хоча загрози водіям на цій ділянці мосту не було, все-таки 136-метрова висота прольоту над річкою й долиною частоту биття серця у більшості шоферів прискорила. Для порівняння: від поверхні води до проїзної частини мосту можна штабелювати майже п’ять стандартних дев’ятиповерхівок.

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Для встановлення істини щодо пошкоджень інженерам компанії Autobahn GmbH довелося повністю закрити для проїзду міст у неділю, 26 травня 2024 року, з 7:30 ранку до 5 вечора для тестової перевірки. Автомобілі з баластом загальною вагою 960 тонн, що були встановлені на мосту в проблемній точці, мали показати різницю вагового впливу на сталеві конструкції.

За повідомленням федеральної дорожньої компанії в лютому 2023 року, "тріщини, що утворилися на зварювальних швах у тілі мосту" були виявлені під час чергового огляду конструкції. Причина, ймовірно у втомі зварних сталевих з'єднань.

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Для зменшення навантаження тиску на міст, наразі по правій смузі діє обмеження швидкості до 60 км/год в обох напрямках. По лівій смузі дозволено рухатися лише автомобілям зі швидкістю до 80 км/год.

Для великовагових вантажів вагою до 44 тонн діє мінімальна дистанція 50 метрів, яку також необхідно дотримуватися у випадку затору. До особливого розпорядження заборонено проїзд великотоннажного та великогабаритного транспорту.

Оператор автомагістралі заявив, що через великі прольоти, а це майже 218 метрів між опорами, рух великотоннажного транспорту має великий вплив на деформації верхньої конструкції, що виникають під час переїздів. Запроваджені випробування за допомогою 24 самоскидів будуть вивчені та закладені в алгоритм ремонтних робіт безпосередньо на плиті проїзної частини та сталевій верхній конструкції. Ремонт розпочнеться уже в нинішньому році.

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Щодоби майже 37 000 транспортних засобів перетинають міст долини Мозель, який був побудований у 1972 році. Третина транспорту – великовагові вантажівки. Їх потік зріс приблизно з 20 відсотків у 2019 році до 30 відсотків нині.

Міст складається з шести прольотів мосту, які спираються на дві великі та п’ять менших опор. Довжина мосту становить 935 метрів, ширина – 30,5 метра, окремі прольоти мосту досягають майже 220 метрів. Максимальна висота дороги над землею – 136 метрів. Це робить його другим за висотою автомагістральним мостом у Німеччині після 185-метрового мосту Кохерталь у Баден-Вюртемберзі.

Фото: Autobahn GmbH