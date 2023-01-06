Современные информационные системы позволяют проверять автомобиль по разным показателям, в том числе – в базах данных государственных органов, страховых компаний и производителей. Но что делать, если автомобиль у них найти не удалось?

Давайте начнем с того, что мы ищем машину в автомобильной базе данных, а не в реестре злостных алиментщиков, ДТП или арестованного имущества. Чаще всего водитель беспокоится, когда ему (или определенному официальному лицу) не удается найти машину в общегосударственном цифровом реестре транспортных средств (кстати, с 2018 г. этот реестр открыт для всех граждан).

Первое действие патрульного, когда в его руки попадает техпаспорт остановленного им авто – проверка его по нескольким полицейским базам.

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И беспокойство понятно: грубо говоря, это означает, что с точки зрения государства автомобиля как бы не существует. И это действительно тревожная новость для владельца машины, особенно если он приобрел ее без юридического переоформления – что называется, "по техпаспорту".

Причины отсутствия автомобиля в базе данных:

Ее туда не занесли;

Ее оттуда удалили;

Машину неправильно ищут.

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов.

Не занесли

В Украине до сих пор немалое количество автомобилей, не попавших в цифровые базы из-за собственного возраста. То есть "возрастная" зависимость не прямая, но она есть.

По состоянию на начало 2023 года в цифровых реестрах МВД Украины есть все зарегистрированные автомобили младше 2013 года выпуска. Плюс более старые авто, которые были зарегистрированы ранее 2013 года, но после него либо попадали в МРЭО или ТРЦ – на перерегистрацию, восстановление документов, внесение в них изменений и т.д.

Автомобили, поставленные на учет до 2013 года, в цифровые базы МВД не попали. Но это происходит, когда такую машину привозят в ТСЦ – например, на перерегистрацию.

Но это не значит, что у автомобилей почтенного возраста, не занесенных в цифровые полицейские базы, есть проблемы. Если у машины есть действующий техпаспорт, она числится в локальных реестрах бывших МРЭО по месту прописки владельца – то есть там, где она получала номерные знаки. Для владельца проблема разве что в том, что при обращении в сервисный центр МВД в другом регионе он не сможет получить необходимую услугу сразу. Потому что придется ждать с места регистрации ответа на запрос о подтверждении истории автомобиля.

Кроме того, естественно, что в базе зарегистрированных машин не будет автомобилей, которые присутствуют на территории Украины, но по определенным причинам не получили государственные номера: не растаможены, не сертифицированы и т.д. Даже машины с номерами могут отсутствовать в базе, если регистрация состоялась лишь несколько часов назад.

Автомобиль попадает в единый государственный реестр транспортных средств после первой регистрации в Украине

Машину изъяли из базы

Нечастый случай, но бывает и такое. Когда автомобиль отправляется на утилизацию, владелец сдает номерные знаки и машину официально вычеркивают из числа существующих.

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Но, несмотря на это, после такой процедуры сама машина может физически остаться "живой", иметь номера и даже какие-то документы. И только после попытки найти ее по VIN-коду в цифровых базах может проявиться проблема. Правда, в первую очередь такая вероятность касается подержанных автомобилей советского периода, в частности, грузовиков.

Машину неправильно ищут

Главный зашифрованный паспорт автомобиля, по которому его в числе прочего "пробивают по базам" – его VIN-код. Это 17 знаков, которые следует как минимум без ошибок ввести в поисковое окно. Причем ошибка может быть не только со стороны ищущего, но и запрограммирована официальным лицом, когда-то вводившим машину в базу.

Например, любой знак "О" в VIN-кодах вводится клавишей "ноль", в то время как оператор мог нажать клавишу с буквой О. То есть если среди указанных семнадцати цифр есть символ О, при поиске следует попытаться вводить его и в качестве буквы, и как цифру.

Автомобиль имеет VIN-код в двух-трех местах на кузове. В случае проблем с поиском машины в базе сверяйте цифры в техпаспорте и на кузове.

Другой характерный пример касается машин с двумя VIN-кодами. Такое бывает, если машину импортировали по схеме замены кузова, распространенной в начале 2000-х, или когда она была произведена в Украине по методу SKD-сборки. При поиске нужно пробовать ввести поочередно оба шифра.

Рекомендация "Авто 24"

Прежде чем впасть в панику по поводу отсутствия вашей ласточки в той или иной базе данных, вспомните, что вы имеете дело с относительно новым делом – полной диджитализацией учета транспортных средств. При всей продвинутости нашей Украины в этом вопросе компьютеры все еще оставляют за собой право на сбой, зависание и другие “глюки”. Поэтому нужно повторить попытки поиска несколько раз, и уже потом начинать разбираться с проблемой.

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