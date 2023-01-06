Сучасні інформаційні системи дозволяють перевіряти автомобіль за різними показниками, в тому числі - в базах даних державних органів, страхових компаній та виробників. Але що робити, якщо автомобіль у них знайти не вдалось?

Давайте почнемо з того, що ми шукаємо машину в автомобільній базі даних, а не в реєстрі злісних аліментників, ДТП або арештованого майна. Найчастіше водій непокоїться, коли йому (чи певній офіційній особі) не вдається знайти машину в офіційному загальнодержавному цифровому реєстрі транспортних засобів (до речі, з 2018 р. цей реєстр відкрили для всіх громадян).

Перша дія патрульного, коли до його рук потрапляє техпаспорт зупиненого ним авто – перевірка його за кількома поліцейськими базами.

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І занепокоєння зрозуміле: грубо кажучи, це означає, що з точки зору держави машини немов не існує. І це справді тривожна новина для власника машини, особливо якщо він придбав її без юридичного переоформлення – як-то кажуть, “за техпаспортом”.

Причини відсутності автомобіля в базі даних:

Тому що її туди не занесли;

Тому що її звідти вилучили;

Тому що машину неправильно шукають.

Розглянемо детальніше кожен з варіантів.

Не занесли

В Україні досі чимала кількість автомобілів, які не потрапили до цифрових баз через власний вік. Тобто “вікова” залежність не пряма, але вона є. Станом на початок 2023 року у цифрових реєстрах МВС України є всі зареєстровані автомобілі, молодші від 2013 року випуску. Плюс більш старі авто, які були зареєстровані раніше 2013 р., але пізніше потрапляли до МРЕВ або ТРЦ – на перереєстрацію, відновлення документів, внесення до них змін тощо.

Автомобілі, поставлені на облік до 2013 року, до цифрових баз МВС не потрапили. Але це відбувається, коли таку машину привозять до ТСЦ – наприклад, на перереєстрацію.

Але це не значить, що автомобілі поважного віку, які не занесені до цифрових поліцейських баз, мають проблеми. Якщо в машини є діючий техпаспорт, вона записана у локальних реєстрах колишніх МРЕВ за місцем прописки власника – тобто там, де вона отримувала номерні знаки. Для власника проблема хіба що в тому, що при зверненні в сервісний центр МВС в іншому регіоні він не зможе отримати потрібну послугу відразу. Тому що доведеться чекати відповідь з місця реєстрації на запит щодо підтвердження історії автомобіля.

Крім того, природньо, що в базі зареєстрованих машин не буде автомобілів, які присутні на території України, але з певних причин не отримали державних номерів: не розмитнені, не сертифіковані тощо. Навіть машини з номерами можуть бути відсутніми в базі, якщо реєстрація відбулася кілька годин тому.

Автомобіль потрапляє в єдиний державний реєстр транспортних засобів після першої реєстрації в Україні

Машину вилучили з бази

Нечастий випадок, але буває й таке. Коли автомобіль відправляється на утилізацію, власник здає номерні знаки, і машину офіційно викреслюють з бази даних.

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Але попри це, після такої процедури сама машина може фізично залишитися “живою”, мати номери і навіть якісь документи. І лише після спроби знайти її за VIN-кодом в цифрових базах може проявитися проблема. Щоправда, в першу чергу така ймовірність стосується старих автомобілів радянського періоду, зокрема, вантажівок.

Машину неправильно шукають

Головний зашифрований паспорт автомобіля, за яким його в числі іншого “пробивають за базами” – його VIN-код. Це 17 знаків, які треба як мінімум без помилок ввести у пошукове вікно. Причому помилка може бути не лише з боку того, хто шукає, а й запрограмована офіційною особою, яка колись вводила машину в базу.

Наприклад, будь-який знак “О” у VIN-кодах вводиться клавішею “нуль”, хоча оператор міг натиснути клавішу з літерою О. Тобто якщо серед зазначених сімнадцяти цифр є символ О, при пошуку варто спробувати вводити його і як літеру, і як цифру.

Автомобіль має VIN-код у двох-трьох місцях на кузові. У випадку проблем з пошуком машини у базі звіряйте цифри в техпаспорті та на кузові.

Інший характерний приклад стосується машин з двома VIN-кодами. Таке буває, якщо в машину імпортували за схемою заміни кузова, поширеною на початку 2000-х, або коли вона була випущена в Україні за методом SKD-складання. При пошуку треба пробувати ввести по черзі обидва шифри.

Рекомендація “Авто 24”

Перш ніж впасти в паніку з приводу відсутності автомобіля у тій чи іншій базі даних, згадайте, що ви маєте справу з відносно новою справою – суцільною диджиталізацією обліку транспортних засобів. При всій “просунутості” України у цьому питанні, комп’ютери все ще залишають за собою право на збій, зависання та інші “глюки”. Тому треба повторити спроби пошуку кілька разів, і вже потім розпочинати розбиратися з проблемою.

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