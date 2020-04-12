Вы никогда не задумывались, почему две почти одинаковые автомобильные "зарядки" для телефона могут отличаться по цене в несколько раз? Мы разбирались, почему дешевые устройства могут быть опасными.

Каким бы качественным и современным не был ваш автомобиль, его может легко вывести из строя какой-нибудь небольшой прибор для гнезда прикуривателя, купленный в ларьке на рынке, а то и в магазине – невинный и симпатичный на вид. Речь идет о том, что имеется чуть ли не в каждой машине: “зарядка” для телефона, блок питания для видеорегистратора, USB-адаптер для гнезда прикуривателя, а порой и нечто более серьезное.

Старайтесь не покупать дешевые зарядки и автомобильные электрические аксессуары в целом: они представляют реальную опасность.

К сожалению, современные технологии позволяют сделать красивым даже никудышний электроприбор. Поэтому нас так удивляет многократная разница в цене на внешне одинаковые устройства. Между тем, такой ценовой контраст часто вполне оправдан, так как 100-процентно безопасный девайс не может быть дешевым. Как избежать опасности от дешевых электроприборов?

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Для тех, кому не хочется читать определенные технические подробности, которые мы предлагаем ниже, скажем сразу: очень мало электроприборов из тех, что есть сегодня в автомагазинах и на авторынках, можно без боязни подключать в розетки наших автомобилей. Самая главная причина – их низкое качество.

Речь идет в данном случае об электротехнических неурядицах. Гнездо прикуривателя, как и аналогичная ему специальная розетка, с инженерной точки зрения вещь не очень совершенная. (Не потому ли авторитетные автопроизводители официально позволяют включать в гнездо подкуривателя только приборы собственного бренда?)

Дело в том, что штекер, через который протекает ток, в гнезде практически не фиксируется. Ведь нельзя же считать надежным фиксатором два пружинящих контакта, размер и расположение которых едва ли не каждый производитель производит по собственному усмотрению.



Девайсы для подключения в стандартное гнездо прикуривателя, на самом деле почему-то могут отличаться диаметром, длиной и расположением контактов.

Между тем, плохая фиксация означает плохой контакт, а плохой контакт – это нагрев, а от нагрева недалеко до оплавления деталей, короткого замыкания и возгорания проводки. Таким образом маленький штекер может сжечь целую машину – и такие печальные случаи известны.

Здесь важно знать, что даже меры, принятые конструкторами автомобиля в виде предохранителя, который защищает розетку, помогают нечасто. Перегрев – не причина для срабатывания предохранителя, он разомкнет цепь только когда произойдет замыкание, то есть когда от температуры или огня расплавятся провода.

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Перегрев розетки между тем – явление довольно распространенное, и принципиальное несовершенство пары гнездо-штекер усиливается низким качеством штекера. Проявляется это, как ни странно, прежде всего в его неадекватных размерах – у недобросовестных производителей деталь может быть тоньше чем нужно, короче, или с неправильно расположенными контактами. Из-за этого штекер во время движения машины движется в розетке, что вызывает нагрев контактов, а то и искрение.

Штекер тройника-удлинителя расплавился от плохого контакта и едва не спровоцировал пожар в машине.

Еще одна причина – чрезмерная мощность электроприбора, так как производители no name любят делать свои девайсы на грани разрешенной мощности. Обычно в гнездо прикуривателя (или аналогичную 12-вольтовую розетку) можно включать электроприборы потреблением не более 120 ватт, реже – 150 – 180 ватт. Уточнить эту цифру можно в заводском мануале автомобиля. Иногда в инструкции по эксплуатации указывают не мощность, а ток потребления. Надо значение тока умножить на 12 (напряжение бортовой сети) – получится мощность в ваттах.

Как правильно выбирать безопасные гаджеты

Мощность – заявленная и реальная. Если прибор явно мощный (компрессор, холодильник, кофеварка, нагреватель сидения или воздуха и т. д.) не стоит доверять данным в его инструкции, лучше посоветоваться с независимым специалистом.

– заявленная и реальная. Если прибор явно мощный (компрессор, холодильник, кофеварка, нагреватель сидения или воздуха и т. д.) не стоит доверять данным в его инструкции, лучше посоветоваться с независимым специалистом. Качество штекера. Устройство должно быть плотно сложенным, иметь крепкие и упругие контакты.

Устройство должно быть плотно сложенным, иметь крепкие и упругие контакты. Плотность посадки штекера в гнезде. В идеале было бы примерить штекер к вашей розетке. Он должен входить и сидеть туго, не выскакивать при легких подергиваниях за провод и встряхивании машины на неровностях.

В идеале было бы примерить штекер к вашей розетке. Он должен входить и сидеть туго, не выскакивать при легких подергиваниях за провод и встряхивании машины на неровностях. Витой провод. Если у прибора красивый витой шнур, проверьте, чтобы он не был слишком тугим. Так как он может элементарно извлекать штекер из гнезда силой своей "пружины".

Если у прибора красивый витой шнур, проверьте, чтобы он не был слишком тугим. Так как он может элементарно извлекать штекер из гнезда силой своей "пружины". Контроль температуры. После покупки электроприбора в первый период его использования нужно контролировать температуру штекера – достаточно время от времени касаться его рукой.

Рекомендация Авто24

Те, кто хотя бы раз имел проблемы с электричеством, наверняка навсегда запомнили ключевое правило: на качестве электроприборов нельзя экономить. К сожалению, не все из нас могут позволить себе безупречные брендовые девайсы. Поэтому если все-таки пришлось приобрести недорогую “зарядку” или что-то подобное, особенно внимательно следите за ней в первый период эксплуатации. Если у прибора есть какой-то серьезный изъян, чаще всего это проявляется почти сразу.

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