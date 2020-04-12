Ви ніколи не замислювалися, чому дві майже однакові автомобільні "зарядки" для телефону можуть відрізнятися в ціні у кілька разів? Ми розбиралися, чому дешеві пристрої можуть бути небезпечними.

Яким би якісним і сучасним не був ваш автомобіль, його може легко вивести з ладу який-небудь невеличкий прилад для гнізда підкурювача, куплений на ринку чи магазинчику – невинний і гарненький на вигляд. Йдеться про те, що є мало не в кожній машині: “зарядка” для телефона, блок живлення до відеореєстратора, USB-адаптер для гнізда підкурювача, а часом і дещо більш серйозне.

Намагайтеся не купувати найдешевші зарядки і автомобільні електричні аксесуари в цілому: вони становлять реальну небезпеку.

На жаль, сучасні технології дозволяють зробити красивим навіть нікчемний електроприлад. Тому нас так дивує багатократна різниця у ціні на зовні однакові пристрої. Між тим, такий ціновий контраст часто цілком виправданий, адже 100-відсотково безпечний девайс не може бути дешевим. Як уникнути небезпеки від дешевих електроприладів?

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Для тих, кому не хочеться читати певні технічні подробиці, які ми пропонуємо нижче, скажемо відразу: дуже мало електроприладів з тих, що є сьогодні в автомагазинах та на авторинках, можна без остраху вмикати у розетки наших автомобілів. Найголовніша причина – їхня низька якість.

Йдеться в даному випадку про електротехнічні негаразди. Гніздо підкурювача, як і аналогічна йому спеціальна розетка, з інженерної точки зору – річ не дуже досконала. Чи не тому авторитетні автовиробники офіційно дозволяють вмикати у гніздо підкурювача лише прилади власного бренду?

Справа в тому, що штекер, через який протікає струм, у гнізді практично не фіксується. Бо не можна вважати за надійний фіксатор двійко пружних контактів, розмір і розташування яких чи не кожен виробник виготовляє на власний розсуд.



Девайси, призначені для підключення у стандартне гніздо підкурювача, насправді чомусь можуть відрізнятися діаметром, довжиною та розташуванням контактів.

Між тим, погана фіксація означає поганий контакт, а поганий контакт – це нагрів, а від нагріву недалеко до плавлення деталей, короткого замикання і загоряння проводки. Таким чином маленький штекер може спалити цілу машину – і такі сумні випадки відомі.

Тут важливо знати, що навіть заходи, вжиті конструкторами автомобіля у вигляді запобіжника, що захищає розетку, допомагають нечасто. Перегрів – не причина для спрацювання запобіжника, він розімкне ланцюг тільки коли станеться замикання – тобто коли від температури або вогню розплавляться дроти.

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Перегрів розетки між тим – явище доволі поширене, і принципова недосконалість пари гніздо–штекер посилюється низькою якостю штекера. Проявляється це, як не дивно, перш за все в його неадекватних розмірах – у недбалих виробників деталь може бути тоншою, ніж слід, коротшою, або з неправильно розташованими контактами. Через це штекер під час руху машини рухається в розетці, що спричиняє нагрів контактів, а то й іскріння.

Штекер трійника-продовжувача розплавився від поганого контакту і ледь не спричинив пожежу в машині.

Ще одна причина – надмірна потужність електроприладу. Адже виробники no name полюбляють робити свої девайси на межі дозволеної потужності. Зазвичай у гніздо підкурювача (або аналогічну 12-вольтну розетку) можна вмикати електроприлади споживанням не більше 120 ват, рідше – 150 – 180 ват. Уточнити цю цифру можна в заводському мануалі автомобіля. Іноді в інструкції з експлуатації вказують не потужність, а струм споживання. Треба значення струму помножити на 12 (напруга бортової мережі) – вийде потужність у ватах.

Як правильно вибирати безпечні гаджети

Потужність – заявлена та реальна. Якщо прилад явно потужний (компресор, кавоварка, холодильник, нагрівач сидіння або повітря тощо), варто не довіряти даним в його інструкції, а порадитись з незалежним фахівцем.

Якість штекера . Пристрій має бути щільно складеним, мати міцні і пружні контакти.

Щільність посадки штекера в гнезді. В ідеалі було б приміряти штекер до вашої розетки. Він має входити і сидіти туго, не вискакувати при легких посіпування за дріт і струшуванні машини на нерівностях.

Витий дріт. Якщо у приладу красивий витий шнур, перевірте, щоб він не був надто тугим. Адже він може елементарно витягувати штекер з гнізда силою своєї “пружини”.

Контроль температури. Після купівлі електроприладу в перший період його використання треба контролювати температуру штекера – достатньо час від часу торкатись його рукою.

Рекомендація Авто24

Ті, хто хоча б раз мав проблеми з електрикою, напевно назавжди запам’ятали ключове правило: на якості електроприладів не можна економити. На жаль, не всі з нас можуть дозволити собі бездоганні брендові девайси. Тож якщо довелося придбати недорогу “зарядку” або щось подібне, особливо уважно слідкуйте за нею у перший період експлуатації. Якщо в приладу є якась серйозна вада, найчастіше це проявляється майже відразу.

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