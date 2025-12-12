Из Украины в Чили вывезли транспортер "Розовый фламинго": кто за этим стоит

Двухзвенную сочлененную амфибию группы снегоболотоходов декларировал Национальный антарктический научный центр. Как говорится в сообщении Гостаможслужбы, этот спецтранспорт будет работать на украинской исследовательской станции "Академик Вернадский".

Машина и кран-манипуляторная установка (КМУ) имеют однотонное розовое исполнение. Модели КМУ и машины не указываются, но по фото видно, что это полностью новая техника.

Читайте также Отремонтированные в Бельгии для ВСУ шведские гусеничные BV 206 вскоре поступят на передовую

Для суши, воды и ледовых торосов

Вездеход с собственным названием "Розовый фламинго" в таможенной декларации указан как универсальное гусеничное транспортное средство, уверенно движется как на суше, так и на воде.

Благодаря своей ходовой амфибия может ехать по дорогам, бездорожью, снегом или болотом, а в условиях Антарктики еще и через ледовые торосы.

​

На фоне снега и неоднородного белого рельефа вокруг станции технику в таком "девчачьем цвете" будет видно издалека. Фото: Гостаможслужба

На воде в акватории рек, озер и в прибрежной морской зоне на тихой спокойной воде этот двухзвенный вездеход передвигается благодаря гидростатическому приводу гусениц. Они здесь действуют как винты.

Универсал широкого профиля

"Такая способность без остановки переходить из одной среды в другую делает амфибии незаменимыми там, где нужна мобильность, выносливость и максимально широкие возможности", – отмечается в пресс-релизе.

Читайте также Бельгия готовит Украине медицинские эвакуаторы переднего края Bandvagn BV-206

КМУ легкой серии

Из фото видно, что полярная станция будет иметь кран-манипуляторную установку легкой размерной группы (1-6 т) Palfinger PK 8500 Performance.

Эта модель довольно активно используются украинскими производственниками для комплектации грузовых автомобилей, в основном бортовых коммунальных служб, предприятий энергетики, связи, ландшафта.

КМУ Palfinger PK 8500 уже в контейнере перед отправкой в дальний путь. Фото: Гостаможслужба

Полярникам характеристики такой КМУ пригодятся, потому что кран способен в операционном режиме работать с грузом 3300 кг. Максимальный гидравлический вылет достигает 9,6 м, а максимальный подъемный момент – 7,6 мт.

Курсом на Чили

В Украине транспортер-амфибия "Розовый фламинго" и КМУ Palfinger не задержался. После таможенного оформления вездеход и КМУ отправились контейнером в Чили.

Читайте также Гусеничная амфибия BAE Systems получила привлекательный дизайн

Уже оттуда на украинском научно-исследовательском судне этот груз перевезут очередным рейсом на станцию "Академик Вернадский" в Антарктике.