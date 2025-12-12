З України до Чилі вивезли транспортер "Рожевий фламінго": хто за цим стоїть

Дволанкову зчленовану амфібію групи снігоболотоходів декларував Національний антарктичний науковий центр. Як йдеться у повідомленні Держмитслужби, цей спецтранспорт працюватиме на українській дослідній станції "Академік Вернадський".

Машина та кран-маніпуляторна установка (КМУ) мають однотонне рожеве виконання. Моделі КМУ та машини не вказуються, але з фото видно, що це повністю нова техніка.

Для суходолу, води та льодових торосів

Всюдихід з власною назвою "Рожевий фламінго" у митній декларації вказано як універсальний гусеничний транспортний засіб, що впевнено рухається як на суші, так і на воді.

Завдяки своїй ходовій амфібія може їхати дорогами, бездоріжжям, снігом чи болотом, а в умовах Антарктики ще й через льодові тороси.

На фоні снігу та неоднорідного білого рельєфу довкола станції техніку в такому "дівчачому кольорі" буде видно здалеку. Фото: Держмитслужба

На воді в акваторії річок, озер та у прибережній морської зони на тихій спокійній воді цей дволанковий всюдихід пересувається завдяки гідростатичному приводу гусениць. Вони тут діють як гвинти.

Універсал широкого профілю

"Така здатність без зупинки переходити з одного середовища в інше робить амфібії незамінними там, де потрібна мобільність, витривалість і максимально широкі можливості", – зазначається в пресрелізі.

КМУ легкої серії

З фото видно, що полярна станція матиме кран-маніпуляторну установку легкої розмірної групи (1-6 т) Palfinger PK 8500 Performance.

Ця модель доволі активно використовуються українськими виробничниками для комплектації вантажних автомобілів, в основному бортових комунальних служб, підприємств енергетики, зв'язку, ландшафту.

КМУ Palfinger PK 8500 уже в контейнері перед відправленням в далеку дорогу. Фото: Держмитслужба

Полярникам характеристики такої КМУ стануть у пригоді, бо кран спроможний в операційному режимі працювати з вантажем 3300 кг. Максимальний гідравлічний виліт сягає 9,6 м, а максимальний підіймальний момент – 7,6 мт.

Курсом на Чилі

В Україні транспортер-амфібія "Рожевий фламінго" та КМУ Palfinger не затримався. Після митного оформлення всюдихід та КМУ відправилися контейнером до Чилі.

Вже звідти на українському науково-дослідному судні цей вантаж перевезуть черговим рейсом до станції "Академік Вернадський" в Антарктиці.