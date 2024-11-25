Відремонтовані в Бельгії для ЗСУ шведські гусеничні BV 206 невдовзі надійдуть на передову

Про цей транспортний транш редакція Авто24 повідомляла ще на початку літа. Тоді йшлося саме про "підтримку України кількома десятками транспортних засобів". Якщо точніше, то про BV 206, які у Бельгії модернізують на броньовані евакуаційні машини переднього краю.

Техніку, що подекуди йде під індексом Bandvagn 206, куплено на міжнародній платформі вживаної військової техніки та відремонтовано до якісного експлуатаційного технічного стану на одному з бельгійських підприємств. Про це повідомляє vrtnws.be.

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На такі роботи уряд Бельгії законтрактувала валлонську оборонну компанію John Cockerill Defense. Там "двісті шості" суттєво оновлюють. В моторну нішу на заводі ставлять сучасні важкі двигуни Mercedes (модель не вказано), оновлюють рульове керування, ставлять простішу систему для підрамника.

Ймовірно, що такі зчленовані машини будуть розподілені на північному та північно-східному театрі воєнних дій, де складна рельєфна місцевість, оскільки за цим гусеничним транспортним засобом з двох частин, обидві з яких мають привід, закріпилася слава виняткових ходових можливостей.

Фото: John Cockerill

"Незалежно від того, чи це стосується глибокого снігу, багнистих боліт, крутих схилів чи навіть мілководдя, BV 206 може пройти через усе. Він спеціально створений для роботи в найскладніших умовах, таких як вологі ліси, болота або засніжена місцевість. Справді унікальний автомобіль", – ділиться власними враженнями від випробувань техніки після ремонту Френек Янсенс з оборонної компанії John Cockeril.

Гусеничний зчленований всюдихід BV 206 розроблений шведською компанією Hägglund & Söner, яка зараз є частиною BAE Systems. Подвійна зчленована конфігурація конструкції дозволяє перевозити до 17 пасажирів чи інше корисне навантаження до 2250 кілограмів в цивільній, рятувальній чи військовій версії виконання (див. ілюстративне відео внизу).

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Ці машини в українських підрозділах активно експлуатуються з 2022 року й мають схвальні відгуки навіть попри те, що техніка прибуває не нова, але добротно відремонтована.

Привабливості додає й те, що модульна конструкція дозволяє адаптувати машину до різних завдань, починаючи від транспортної логістики військ та закінчуючи завданнями розвідки, рейдів чи евакуації поранених.