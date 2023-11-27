Запотевание окон в салоне автомобиля - обычное явление, которое автовладелец может наблюдать почти в любое время года. Почему это происходит и что с этим делать.

В исправном автомобиле система отопления и вентиляции справляется с запотеваниями в течение одной-двух минут. Если такого не происходит, это, помимо естественных причин, может говорить о неполадках.

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Эффект запотевания стекла в автомобиле происходит вследствие конденсации - физического явления, наблюдаемого при значительной разнице температуры воздуха с поверхностью стекла и подвышенной влажности.

Много пассажиров в салоне

Большое количество людей в замкнутом пространстве сразу провоцирует запотевание стекол. Чем больше объем выдыхаемого воздуха, тем активнее конденсируется вода. А если за окном дождь или туман, процесс ускоряется буквально в разы.

Большая концентрация влаги внутри автомобиля

Например, если в салоне находится много мокрых вещей, или сами пассажиры сидят в мокрой одежде. Также причиной могут стать ворсовые коврики, которые насытились большим количеством воды. Испарения от них также будут проявляться в виде запотевших окон.

Забитый фильтр вентиляции салона

Одна из самых распространенных причин запотевания окон в машине. Примечательна тем, что может проявляться без других типичных факторов, влияющих на запотевание окон, таких как сырая погода, большой перепад температур внутри и снаружи, или повышенная влажность в салоне.

Старый салонный фильтр, который давно не меняли, накапливает в себе не только микрочастицы грязи из воздуха, но и влагу. Воздушные потоки из системы вентиляции, проходя через фильтр, который забился, также провоцируют оседание влаги на стекле.

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Неисправность заслонки рециркуляции

В любой автомобильной системе отопления и вентиляции есть заслонка, отвечающая за переключение подачи воздуха в салон. В одном положении она отбирает приток свежего воздуха с улицы, во втором берет его в салона, обеспечивая замкнутый цикл.

Нередко эта заслонка заклинивает в закрытом положении. Таким образом, воздух будет постоянно циркулировать внутри салона, постепенно наполняясь влагой от дыхания водителя и пассажиров.

Очень высокая влажность за бортом

Если на улице идет дождь, стоит сильный туман или просто большая влажность воздуха, это также способствует запотеванию окон в автомобиле. Здесь эффект будет схож с заслонкой рециркуляции, заклинившей в закрытом положении. С той лишь разницей, что даже воздух, подаваемый с улицы, будет насыщен влагой, провоцируя запотевание.

Утечка охлаждающей жидкости

Нередко даже мелкая неисправность системы охлаждения как подтекание антифриза служит виновником запотевания. Отличительной особенностью этой причины является тонкий полупрозрачный осадок, остающийся после испарения влаги со стекла. Также в салоне будет характерный сладковатый запах.

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