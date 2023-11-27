Запотівання вікон у салоні автомобіля – звичайне явище, яке автовласник може спостерігати майже у будь-яку пору року. Чому це відбувається і що з цим робити?

У справному автомобілі система опалення та вентиляції справляється із запотіваннями протягом однієї-двох хвилин. Якщо такого не відбувається, це, крім природних причин, може говорити про неполадки.

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Ефект запотівання скла в автомобілі відбувається внаслідок конденсації – фізичного явища, що спостерігається при значній різниці температур повітря у суміжних обсягах. На поверхні, що розділяє, з боку більш теплого повітряного середовища, утворюється конденсат – перехід води з газоподібного стану в рідке. Цей конденсат у вигляді дрібних крапель на склі і є запотівання. Простіше кажучи, коли всередині автомобіля тепліше, ніж зовні, і при цьому є надлишок вологи в повітрі, шибки будуть пітніти.

Багато пасажирів у салоні

Велика кількість людей у замкнутому просторі одразу провокує запотівання скла. Чим більший об'єм вуглекислого газу, що видихається, тим швидше підвищується температура і тим активніше конденсується вода. А якщо за вікном дощ чи туман, процес пришвидшується буквально у рази.

Велика концентрація вологи всередині автомобіля

Наприклад, якщо в салоні знаходиться багато мокрих речей, чи самі пасажири сидять у мокрому одязі. Також причиною можуть стати ворсові килимки, які наситились великою кількістю води. Випари від них також проявлятимуться у вигляді запітнілих вікон.

Забитий фільтр вентиляції салону

Одна з найпоширеніших причин запотівання вікон у машині. Примітна тим, що може виявлятися без інших типових факторів, що впливають на запотівання вікон, таких як сира погода, великий перепад температур усередині та зовні, або підвищена вологість у салоні. Старий салонний фільтр, який давно не змінювали, накопичує в собі не лише мікрочастинки бруду з повітря, а й вологу. Повітряні потоки із системи вентиляції, проходячи через фільтр, що відволожився, також провокують осідання вологи на склі.

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Несправність заслінки рециркуляції

У будь-якій автомобільній системі опалення та вентиляції є заслінка, що відповідає за перемикання подачі повітря в салон. В одному положенні вона відбирає приплив свіжого повітря з вулиці, в другому бере його в салону, забезпечуючи замкнутий цикл (наприклад, якщо машина їде за старим КамАЗом, що чадить вихлопом). Нерідко ця заслінка заклинює у закритому положенні. Таким чином, повітря постійно циркулюватиме всередині салону, поступово наповнюючись вологою від дихання водія та пасажирів.

Дуже висока вологість за бортом

Якщо на вулиці йде дощ, стоїть сильний туман або просто більша вологість повітря, це також сприяє запотіванню вікон в автомобілі. Тут ефект буде схожий із заслінкою рециркуляції, що заклинила в закритому положенні. З тією лише різницею, що навіть повітря, що подається з вулиці, буде насичене вологою, провокуючи запотівання.

Витік охолоджувальної рідини

Нерідко дрібна несправність системи охолодження (наприклад, підтікання антифризу) служить винуватцем запотівання. Відмінною особливістю цієї причини є тонкий напівпрозорий осад, що залишається після випаровування вологи зі скла. Також у салоні буде характерний солодкуватий запах.

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