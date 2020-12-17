На рынке США и Китая этот огромный кроссовер называется Volkswagen Atlas, а на европейском – Volkswagen Terramont. В Украине его новым не продают, но из Америки возят, и недорого ...

Стоимость этого автомобиля на рынке Украины составляет 26 – 35 000 долларов за экземпляр 2017-2018 года изготовления. Почему так недорого для такого большого автомобиля? Ведь примерно так же стоит новый VW Golf.

Главная особенность, которая выделяет "Фольксваген Атлас" на фоне других VW – это размер. Просторный 7-местный салон, огромный багажник приятно удивят. Однако если заглянуть в салон автомобиля, тогда станет ясно, почему он дешевле Touareg. Он сделан для Америки и Китая, поэтому материалу обивки здесь не очень сильно придавали значение. Салон не выглядит люксовым, а может быть, например, в минивэне VW Multivan. Да, здесь все выглядит неплохо, но не очень мягкое и приятное на ощупь.

Философия этого автомобиля – дать большой размер минимальной ценой. А размеры здесь огромны. Например, задние двери имеют длину где-то под метр, багажник настолько велик, что в нем можно спать, если сложить сиденья. А сидеть свободно даже высоким людям можно не только на втором, но и на третьем ряду сидений.

Также интересно: новый Volkswagen Amarok будет на базе Ford Ranger

Под капотом у американских Volkswagen Atlas – 3,6-литровый бензиновый двигатель на 280 л.с. У него непосредственный впрыск, два ряда цилиндров расположены под углом 10%. Он агрегатируется с японским гидротрансформатором на 8 передач. Особых проблем в нем не замечено. Также сюда могут устанавливать 2,0-литровый турбомотор TSI.

Volkswagen Atlas – не внедорожник, а полный привод реализованный для безопасности вождения на дорогах. Подвеска мягкая, поэтому машина достаточно валка. В то же время комфорта на плохой дороге недостаточно – она ​​шумит на ухабах и порой грубо работает. Шумоизоляция тоже на среднем уровне, поэтому звук мотора хорошо ощущается. До первой сотни Volkswagen Atlas разогнался за 8.3 с. А расход бензина без пробок и плавном вождению – 14-16 литров на сотню.

Больше о Volkswagen Atlas из США – в видео:

Напомним, что VW Atlas уже успел обновиться ..