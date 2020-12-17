На ринку США та Китаю цей величезний кросовер називається Volkswagen Atlas, а на європейському - Volkswagen Terramont. В Україні його новим не продають, але з Америки возять, і недорого…

Вартість цього авто на ринку України становить 26 – 35 тисяч доларів за екземпляр 2017-2018 року виготовлення. Чому так недорого для такого великого авто? Адже приблизно так само коштує новий VW Golf.

Головна особливість, яка виділяє "Фольксваген Атлас" на тлі інших VW - це розмір. Просторий 7- місний салон, величезний багажник приємно здивують. Однак якщо заглянути в салон автомобіля, тоді стане ясно, чому він дешевше Touareg. Він зроблений для Америки та Китаю, тож матеріалу оббивки тут не дуже надавали значення. Салон не виглядає люксовим, а може бути, наприклад, в мінівені VW Multivan. Так, тут все виглядає непогано, але не дуже м'яке та приємне на дотик.

Філософія цього авто – дати великий розмір за мінімальну ціну. А розміри тут величезні. Наприклад, задні двері мають довжину десь під метр, багажник настільки великий, що на ньому можна спати, якщо скласти сидіння. А сидіти вільно навіть високим людям можна не лише на другому, а й на третьому ряду сидінь.

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Під капотом у американських Volkswagen Atlas – 3,6-літровий бензиновий двигун на 280 к.с. В нього безпосереднє впорскування, два ряди циліндрів розміщені під кутом 10%. Він агрегатується з японським гідротрансформатором на 8 передач. Особливих проблем в ньому не помічено. Також сюди можуть встановлювати 2,0-літровий турбомотор TSI.

Volkswagen Atlas – не позашляховик, а повний привод реалізований для безпеки водіння на дорогах. Підвіска м'яка, тому машина достатньо валка. Водночас комфорту на поганій дорозі недостатньо – вона шумить на вибоїнах та деколи грубо працює. Шумоізоляція теж на середньому рівні, тому звук мотора добре відчувається. До першої сотні Volkswagen Atlas розігнався за 8.3 с. А витрата бензину без заторів та плавному водінню – 14-16 літрів на сотню.

Більше про Volkswagen Atlas зі США – у відео:

Нагадаємо, що VW Atlas вже встиг оновитись..