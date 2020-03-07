Автомобиль собран из нескольких тысяч деталей, многие их которых скреплены болтами и гайками. Поэтому одна из самых частых неприятностей при обслуживании и ремонте – сорванная резьба. А почему это случается?

Резьбовое крепление – один из самых популярных способов соединений в современной технике. Иногда сорванная резьба – всего лишь досадная мелочь, а иногда для устранения этой неприятности приходится потратить уйму времени и денег.

Колесные болты чаще других резьбовых креплений страдают от неловкости автомеханика.

Почему срывается резьба и как предупредить эту проблему? На самом деле особых секретов тут нет, и грамотные мастера сталкиваются с такой проблемой только в исключительных случаях.

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Чрезмерное усилие при затяжке. Каждому диаметру резьбы соответствует номинальное усилие. Выдерживать которое – конечно, в грубом приближении – помогают при затяжке ключи стандартных размерностей. Кроме того, на все ответственные соединения автопроизводитель дает норму затяжки – 40 Нм, 84,3 Нм, 115 Нм и т.п. Поэтому ключи должны быть стандартными, а исполнитель работ – достаточно информированным.

При начале закручивания гайка и болт (винт, шпилька) были неправильно соориентированы с перекосом – т.е. с нарушением соосности. Чтобы этого не случилось, резьбу нужно очистить, а главное – начинать соединение гайки и болта нужно от руки, желательно – в удобной позе и без перчаток.

Для всех ответственных соединений автопроизводитель оговаривает номинальный момент затяжки.

Резьба изношена из-за многократного использования. Не всегда есть возможность заменить изношенные крепежные детали, но при правильной подготовке “подгулявшей” резьбы таким соединением можно пользоваться. Чтобы не спровоцировать “срыв” в неподходящем месте и в неподходящий момент, можно прогнать старые витки метчиком или леркой, сместить рабочую зону резьбы посредством шайб, взять так называемую высокую гайку.

Резьба загрязнена (касается только некоторых типов резьб). Вообще-то профиль резьбовых витков спроектирован так, чтобы загрязнения не стали причиной заклинивания. Но у резьб с мелким шагом такая вероятность все же есть, особенно если загрязнение усугублено коррозией.

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Механическое повреждение витков. Случайные удары, нештатный контакт с другими деталями, наконец, коррозия повреждают болты, винты и шпильки. Если есть основания подозревать такие случаи, перед разборкой узла нужно изучить свободный конец резьбы, чтобы не устроить себе неприятность при откручивании.

Использованы детали с разным шагом резьбы. Как ни странно, это довольно распространенный казус. Чаще всего малораспространенный “мелкий шаг” встречается на шпильках, картерах и корпусных деталях узлов и агрегатов. А ведь кроме стандартной для Европейского континента метрической резьбы есть еще и дюймовые болты и гайки. У высококлассных профессионалов, работающих с широкими модельными рядами техники, есть специальные шаблоны для определения шага и типа резьбы.

В идеале при сборке узла стоит применять новый крепеж, но чтобы выбрать нужный шаг и размер, нужны опыт или каталоги автопроизводителя.

Опытный слесарь будет всегда внимательным к таким “мелочам”, как болты, винты, шпильки и гайки. Но объективно бывает так, что сохранить витки в целости не представляется возможным. Поэтому не расстраивайтесь особо, если при работе с любимой “ласточкой” вы сорвали резьбу. В конце концов, уже более ста лет человечество считает болты и гайки расходниками.

Рекомендация Авто24

Будьте особенно аккуратны, когда имеете дело с ответственными соединениями – например, шпилькой, закрученной или вваренной ”в тело” важного узла, закладной гайкой, болтом без доступа к головке. Перед закручиванием очищайте резьбу металлической щеткой, можно применить смазку, используйте ключ только когда поймете, что соединение безпроблемное. И конечно же, лучше всего использовать новые крепежные детали.

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