Автомобіль зібраний з декількох тисяч деталей, багато з яких скріплені болтами і гайками. Тому одна з найчастіших неприємностей при обслуговуванні і ремонті – зірвана різьба. А чому це трапляється?

Різьбове кріплення – один з найпопулярніших способів з'єднань в сучасній техніці. Іноді зірвана різьба – всього лише прикра дрібниця, а іноді для усунення цієї неприємності доводиться витратити багато часу і грошей.

Колісні болти частіше за інших різьбових кріплень страждають від незручності автомеханіка.

Чому зривається різьблення і як попередити цю проблему? Насправді особливих секретів тут немає, і грамотні майстри стикаються з такою проблемою тільки у виняткових випадках.

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Надмірне зусилля при затягуванні. Кожному діаметру різьби відповідає номінальне зусилля. Витримувати яке – звичайно, в грубому наближенні – допомагають при затягуванні ключі стандартних розмірностей. Крім того, на всі відповідальні з'єднання автовиробник дає норму затягування – 40 Нм, 84,3 Нм, 115 Нм і т.п. тому ключі повинні бути стандартними, а виконавець робіт – досить проінформованим.

При початку закручування гайка і болт (гвинт, шпилька) були неправильно зорієнтовані з перекосом – тобто з порушенням співвісності. Щоб цього не сталося, різьблення потрібно очистити, а головне – починати з'єднання гайки і болта потрібно від руки, бажано – в зручній позі і без рукавичок.

Для всіх відповідальних з'єднань автовиробник обумовлює номінальний момент затягування.

Різьба зношена через багаторазове використання. Не завжди є можливість замінити зношені кріпильні деталі, але при правильній підготовці "підгулявшого" різьблення таким з'єднанням можна користуватися. Щоб не спровокувати "зрив" в невідповідному місці і в невідповідний момент, можна прогнати старі витки мітчиком або леркою, змістити робочу зону різьблення за допомогою шайб, взяти так звану високу гайку.

Різьба забруднена (стосується тільки деяких типів різьб). Взагалі-то профіль різьбових витків спроектований так, щоб забруднення не стали причиною заклинювання. Але у різьб з дрібним кроком така ймовірність все ж є, особливо якщо забруднення посилено корозією.

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Механічне пошкодження витків. Випадкові удари, нештатний контакт з іншими деталями, нарешті, корозія пошкоджують болти, гвинти і шпильки. Якщо є підстави підозрювати такі випадки, перед розбиранням вузла потрібно вивчити вільний кінець різьблення, щоб не влаштувати собі неприємність при відкручуванні.

Використані деталі з різним кроком різьблення. Як не дивно, це досить поширений казус. Найчастіше малопоширений "дрібний крок" зустрічається на шпильках, картерах і корпусних деталях вузлів і агрегатів. Але ж крім стандартної для європейського континенту метричної різьби є ще й дюймові болти і гайки. У висококласних професіоналів, що працюють з широкими модельними рядами техніки, є спеціальні шаблони для визначення кроку і типу різьблення.

В ідеалі при складанні вузла варто застосовувати нове кріплення, але щоб вибрати потрібний крок і розмір, потрібні досвід або каталоги автовиробника.

Досвідчений слюсар буде завжди уважним до таких "дрібниць", як болти, гвинти, шпильки і гайки. Але об'єктивно буває так, що зберегти витки в цілості не представляється можливим. Тому не турбуйтеся особливо, якщо при роботі з улюбленою "ластівкою" ви зірвали різьблення. Зрештою, вже більше ста років людство вважає болти і гайки розхідниками.

Рекомендація Авто24

Будьте особливо обережні, коли маєте справу з відповідальними сполуками – наприклад, шпилькою, закрученою або ввареною "в тіло" важливого вузла, заставною гайкою, болтом без доступу до голівки. Перед закручуванням очищайте різьблення металевою щіткою, можна застосувати мастило, використовуйте ключ тільки коли зрозумієте, що з'єднання безпроблемне. І звичайно ж, найкраще використовувати нові кріпильні деталі.

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