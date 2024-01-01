Почему в автомобилях лючок бензобака размещается с разных сторон: объяснение

Некоторые водители считают, что если бы на всех авто заливные горловины располагались с одной и той же стороны, это вызвало бы хаос на автозаправочных станциях. Однако, на самом деле автопроизводители размещают их с разных сторон не из-за этого.

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Положение крышки бензобака может зависеть от ряда факторов, в том числе от того, в какой стране и для какого рынка был изготовлен автомобиль, от его конструкции и соответствующих требований безопасности в соответствующей части мира.

Например, большинство автомобилей с размещением руля с левой стороны, создаваемых для регионов с правосторонним движением (кроме Австралии, Великобритании и некоторых стран Азии), с высокой вероятностью будут иметь заливную горловину со стороны пассажира.

Таким образом автопроизводители пытаются облегчить жизнь водителям, которым во время заправки на АЗС не придется осторожно открывать дверь и протискиваться между бензоколонкой и автомобилем. Еще одна причина – безопасность в случае экстренной дозаправки на обочине дороги.

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При размещении заливной горловины со стороны пассажира, водитель во время дозаправки находится на обочине, а не на дороге, что снижает вероятность ДТП. Именно поэтому, на большинстве автомобилей инженеры размещают крышки бензобака с противоположной от руля стороны.

Однако, существуют случаи, когда автомобили, созданные для рынков с правосторонним движением, продаются на рынке с левосторонним движением, например в Великобритании. Из-за сложного размещения бензобака, заливную горловину оставляют с той же стороны, что и раньше, тогда как рулевую колонку переносят на правую сторону.

Чтобы легко определить, с какой стороны в вашем авто расположена крышка топливного бака, стоит посмотреть на указатель уровня топлива. На нем есть маленькая стрелка, которая указывает на сторону, где находится лючок бензобака. Некоторые новые модели автомобилей с цифровыми дисплеями также показывают схему, которая указывает на расположение дверцы топливного бака.

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Мысль о том, что размещение крышки бензобака позади авто решила бы проблему с путаницей имеет право на жизнь. На старых американских автомобилях действительно можно было встретить подобное решение, однако дальнейшее ужесточение требований безопасности заставило признать его пожароопасным.