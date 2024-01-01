Чому в автомобілях лючок бензобака розміщується з різних боків: пояснення

Деякі водії вважають, що якби на всіх авто заливні горловини розташовувались з одного й того самого боку, це спричинило б хаос на автозаправних станціях. Однак, насправді ж автовиробники розміщують їх з різних сторін не через це.

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Положення кришки бензобака може залежати від низки факторів, у тому числі від того, у якій країні та для якого ринку було виготовлено автомобіль, від його конструкції та відповідних вимог безпеки у відповідній частині світу.

Наприклад, більшість автомобілів з розміщенням керма з лівого боку, що створюються для регіонів з правостороннім рухом (окрім Австралії, Великобританії та деяких країн Азії), з високою ймовірністю матимуть заливну горловину з боку пасажира.

Таким чином автовиробники намагаються полегшити життя водіям, яким під час заправки на АЗС не доведеться обережно відчиняти двері та протискуватись між бензоколонкою та автомобілем. Ще одна причина – безпека в разі екстренної дозаправки на узбіччі дороги.

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При розміщенні заливної горловини з боку пасажира, водій під час дозаправки перебуває на узбіччі, а не на дорозі, що знижує ймовірність ДТП. Саме тому, на більшості автомобілів інженери розміщують кришки бензобака з протилежного від керма боку.

Однак, існують випадки, коли автомобілі, створені для ринків з правостороннім рухом, продаються на ринку з лівостороннім рухом, наприклад у Великій Британії. Через складне розміщення бензобака, заливну горловину залишають з того ж боку, що й раніше, тоді як рульову колонку переносять на правий бік.

Щоб легко визначити, з якого боку у вашому авто розташована кришка паливного бака, варто подивитись на покажчик рівня пального. На ньому є маленька стрілка, яка вказує на бік, де знаходиться люк бензобака. Деякі новіші моделі автомобілів із цифровими дисплеями також показують схему, яка вказує на розташування дверцята паливного бака.

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Думка про те, що розміщення кришки бензобака позаду авто вирішила б проблему з плутаниною має право на життя. На старих американських автомобілях дійсно можна було зустріти подібне рішення, проте подальше посилення вимог безпеки змусило визнати його пожежонебезпечним.