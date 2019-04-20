Сложный организм автомобиля "общается" с водителем путем информационных сообщений на приборной панели, а еще – при помощи звуков и реакций на органах управления. Ситуация довольно распространенная – что "хочет сказать" вам машина, если у нее начал вибрировать руль?

Даже самый современный и дорогой автомобиль может удивить водителя необычным дрожанием руля – мелкими или крупными вибрациями, самопроизвольными попытками повернуться влево-вправо с небольшой амплитудой. Это признак неисправности и игнорировать такой сигнал от автомобиля нельзя, поскольку дело может закончиться аварией.

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Что делать, если вибрирует руль

1. Спустила или вздулась шина переднего колеса. Как правило, это будет размашистая вибрация на руле при небольшой скорости. Спущенную шину можно выявить визуально , а вот “грыжу”, образовавшуюся из-за разрушения каркаса, диагностировать не всегда легко, особенно если геометрия колеса нарушилась по диаметру, а не по ширине.

Не всегда вздутие шины из-за разрушения ее каркаса заметно на глаз, но вибрации на руле дают и “шишки-невидимки”.

Проколотое или искривленное колесо придется заменить “запаской”, но если ее нет, на “вздувшейся” шине можно не спеша проехать пару километров – до ближайшего шиномонтажа. На спущенной ехать не стоит, поскольку безнадежно будет испорчен колесный диск.

2. Нарушена балансировка колеса. Дефект проявляется как правило на скорости от 60 км/ч и выше как мелкая дрожь “баранки”. Причиной может быть не только потерянный грузик, но и неравномерно налипшая на диск грязь или лед – причем часто с внутренней стороны, труднодоступной для осмотра.

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3. Открутилось колесо. Точнее, сначала его крепление просто ослабнет. Вибрация на руле при небольшой скорости в таком случае будет сопровождаться ритмичным звуком, синхронным с вращением колес. Вам нужно будет просто подтянуть гайки или болты крепления – вместо автомеханика, который забыл это сделать во время недавних работ с вашей машиной.

Если вовремя не заметить ослабевшие болты или гайки крепления колес, дело может закончится потерей управления и аварией.

4. Люфт шарниров ходовой части. Настолько существенный люфт в шарнирах рулевой трапеции и передней подвески внезапно возникает редко, обычно ему предшествуют стуки на неровностях, неравномерный износ шин. Избегая скоростей, при которых чувствуется вибрация, тут же отправляйтесь на СТО, поскольку износ как минимум одного шарнира у вас уже критический и возможно его аварийное разрушение. Кроме износа наконечников, сайлент-блоков, шаровых опор и опор стоек причиной может быть ослабление крепления рулевого механизма к кузову.

5. Искривленный диск колеса. Проблема проявляется на городских скоростях, и возникает не вдруг – поскольку настолько сильно погнуть диск, что на нем образуется “восьмерка”, можно только одновременно с повреждением шины (ударом о бордюр или край ямы). Используйте ”запаску” или не спеша, стараясь избегать скорости, при которой возникает вибрация на руле, отправляйтесь на шиномонтаж. Диск там скорее всего прокатают, и он вернется в строй.

Точно диагностировать “восьмерку” и другие виды биения диска и шины можно только на балансировочном станке.

Рекомендация Авто24

Следить за поведением автомобиля на ходу – это нормально для водителя, который заботится о безопасности своих пассажиров. Поэтому если во время движения вы заметили необычные ощущения на руле, сразу сбавляйте скорость и начинайте внимательно прислушиваться к характеру вибраций. Если после осмотра и предварительной диагностики будет решено ехать своим ходом к месту ремонта, по пути следования контролируйте, не усугубляется ли ситуация, не прогрессирует ли вибрация.

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