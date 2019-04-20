Складний організм автомобіля "спілкується" з водієм шляхом інформаційних повідомлень на приладовій панелі, а ще – за допомогою звуків і реакцій на органах керування. Ситуація досить поширена - що "хоче сказати" вам машина, якщо у неї почало вібрувати кермо?

Навіть самий найсучасныший і найдорожчий автомобіль може здивувати водія незвичайним тремтінням керма – дрібними або великими вібраціями, мимовільними спробами повернутися вліво-вправо з невеликою амплітудою. Це ознака несправності, тому ігнорувати такий сигнал від автомобіля не можна, адже справа може закінчитися аварією.

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Що робити, якщо вібрує кермо

1. Спустила або здулася шина переднього колеса. Як правило, це буде розмашиста вібрація на кермі при невеликій швидкості. Спущену шину можна виявити візуально, а ось “грижу”, що утворилася через руйнування каркаса, діагностувати не завжди легко, особливо якщо геометрія колеса порушилася по діаметру, а не по ширині.

Не завжди здуття шини через руйнування її каркаса помітно на око, але вібрації на кермі дають і "шишки-невидимки".

Проколене або викривлене колесо доведеться замінити “запаскою”, але якщо її немає, на “здутій” шині можна не поспішаючи проїхати пару кілометрів – до найближчого шиномонтажу. На спущеній їхати не варто, оскільки безнадійно буде зіпсований колісний диск.

2. Порушене балансування колеса. Дефект проявляється як правило на швидкості від 60 км/год і вище як дрібне тремтіння "бублика". Причиною може бути не тільки втрачений вантаж, але і нерівномірно налиплий на диск бруд або лід – причому часто з внутрішньої сторони, важкодоступної для огляду.

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3. Відкрутилось колесо. Точніше, спочатку його кріплення просто ослабне. Вібрація на кермі при невеликій швидкості в такому випадку буде супроводжуватися ритмічним звуком, синхронним з обертанням коліс. Вам потрібно буде просто підтягнути гайки або болти кріплення – замість автомеханіка, який забув це зробити під час недавніх робіт з вашою машиною.

Якщо вчасно не помітити ослабілі болти або гайки кріплення коліс, справа може закінчиться втратою управління і аварією.

4. Люфт шарнірів ходової частини. Настільки істотний люфт в шарнірах рульової трапеції і передньої підвіски раптово виникає рідко, зазвичай йому передує стукіт на нерівностях, нерівномірний знос шин. Уникаючи швидкостей, при яких відчувається вібрація, одразу ж вирушайте на СТО, оскільки знос як мінімум одного шарніра у вас вже критичний і можливе його руйнування. Крім зносу наконечників, сайлент-блоків, кульових опор і опор стійок причиною може бути ослаблення кріплення рульового механізму до кузова.

5. Викривлений диск колеса. Проблема проявляється на міських швидкостях, і виникає не раптово – оскільки настільки сильно погнути диск, що на ньому утворюється "вісімка", можна тільки одночасно з пошкодженням шини (ударом об бордюр або край ями). Використовуйте "запаску" або не поспішаючи, намагаючись уникати швидкості, при якій виникає вібрація на кермі, вирушайте на шиномонтаж. Диск там швидше за все прокатають, і він знову буде працювати.

Точно діагностувати "вісімку" і інші види биття диска і шини можна тільки на балансувальному верстаті.

Рекомендація Авто24

Стежити за поведінкою автомобіля на ходу – це нормально для водія, який піклується про безпеку своїх пасажирів. Тому якщо під час руху ви помітили незвичайні відчуття на кермі, відразу зменшуйте швидкість і починайте уважно прислухатися до характеру вібрацій. Якщо після огляду та попередньої діагностики буде вирішено їхати своїм ходом до місця ремонту, по дорозі контролюйте, чи не погіршується ситуація, чи не прогресує вібрація.

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