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Почему водители грузовиков оставляют свою профессию: исследование

Несмотря на тревожную ситуацию на дорогах, прослеживается готовность водителей принимать технологические решения, которые могут способствовать более безопасному управлению. Однако прибавилось тех, кто желает отказаться от профессии водителя.
Европейские дороги вытесняют водителей из профессии - Auto24

ФОТО: DAF Trucks|

Синдром хронической нехватки водителей уже преследует Европу

Валентин Ожго
logo18 июня, 12:00
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Исследования показали, что 69% опрошенных водителей приветствуют технологические инструменты. Пик еще более высоких сторонников в 80% в Нидерландах и 77% в Ирландии. Об этом сообщает trasportoeuropa.it.

Однако такая приверженность не везде. В Испании открытость к новым технологиям падает ниже 60%. Эти данные свидетельствуют об интересной корреляции: там, где стресс воспринимается острее, также растет интерес к телематическим решениям, систем ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) и цифрового коучинга.

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Доказано, что психологическая нагрузка от работы не только влияет на безопасность дорожного движения, но и приводит к бегству из этого сектора. 47% всех респондентов рассматривали возможность оставить профессию в течение последнего года, и этот процент еще более значительный в некоторых странах.

Ирландия также лидирует в этом негативном рейтинге, где более 60% водителей рассматривают возможность оставить профессию, тогда как Нидерланды имеют самый низкий, но все еще тревожный показатель – 34%. Это явление еще больше усиливает хроническую нехватку водителей, которая уже преследует Европу, угрожая непрерывности работы транспортного сектора и увеличивая расходы компаний на наем и обучение.

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Эксперты склоняются к мнению, что последствия этой ситуации не ограничиваются только человеческими и социальными аспектами. Вскоре следует ожидать значительных экономических затрат для автопарков. Оснований для этого много.

Согласно исследованию, плохие практики – высокая скорость, резкое вождение, перегрузки транспортных средств – и пробки на дорогах увеличивают расходы на техническое обслуживание и снижают эксплуатационную эффективность на 10-40% в условиях частых остановок и троганий.

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К этому добавляются более высокие страховые взносы, больший риск судебных споров и, что не менее важно, разрушительное влияние серьезных аварий на финансы и репутацию компаний в этом секторе.

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