Почему водители грузовиков оставляют свою профессию: исследование

Исследования показали, что 69% опрошенных водителей приветствуют технологические инструменты. Пик еще более высоких сторонников в 80% в Нидерландах и 77% в Ирландии. Об этом сообщает trasportoeuropa.it.

Однако такая приверженность не везде. В Испании открытость к новым технологиям падает ниже 60%. Эти данные свидетельствуют об интересной корреляции: там, где стресс воспринимается острее, также растет интерес к телематическим решениям, систем ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) и цифрового коучинга.

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Доказано, что психологическая нагрузка от работы не только влияет на безопасность дорожного движения, но и приводит к бегству из этого сектора. 47% всех респондентов рассматривали возможность оставить профессию в течение последнего года, и этот процент еще более значительный в некоторых странах.

Ирландия также лидирует в этом негативном рейтинге, где более 60% водителей рассматривают возможность оставить профессию, тогда как Нидерланды имеют самый низкий, но все еще тревожный показатель – 34%. Это явление еще больше усиливает хроническую нехватку водителей, которая уже преследует Европу, угрожая непрерывности работы транспортного сектора и увеличивая расходы компаний на наем и обучение.

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Эксперты склоняются к мнению, что последствия этой ситуации не ограничиваются только человеческими и социальными аспектами. Вскоре следует ожидать значительных экономических затрат для автопарков. Оснований для этого много.

Согласно исследованию, плохие практики – высокая скорость, резкое вождение, перегрузки транспортных средств – и пробки на дорогах увеличивают расходы на техническое обслуживание и снижают эксплуатационную эффективность на 10-40% в условиях частых остановок и троганий.

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К этому добавляются более высокие страховые взносы, больший риск судебных споров и, что не менее важно, разрушительное влияние серьезных аварий на финансы и репутацию компаний в этом секторе.