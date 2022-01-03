Как утверждает народная мудрость, не ошибается тот, кто ничего не делает. Цена же ошибки зависит от рода деятельности работника. "Авто24" отобрал несколько автомобилей, которые стали результатом ошибки их создателей – с соответствующими многомиллионными убытками.

Критерии успеха или неуспеха могут быть противоположными у боссов автобизнеса и у потребителей. И если первые подсчитывают свои победы и провалы в жесткой валюте, то рядовым гражданам какая-то машина может быть просто симпатичной – хоть они и не голосовали за нее кошельком.

Suzuki X90 (1995-1997 гг.)

Концептуально невероятная машина: рамный двухместный внедорожник с трехобъемным кузовом купе со съемной крышей, да еще и на полном приводе! Как вам такой набор характеристик? Причем полный привод самый настоящий, с полноценной раздаткой и заниженным рядом, а салон однозначно двухместный, без каких-либо компромиссов типа детских сидений и прочих 2+2.

Такого комплекта качеств, как у Suzuki Х90, нельзя искать у других авто даже в те периоды ХХ в., когда модельные ряды были невероятно разнообразными

Машина базировалась на платформе Suzuki Escudo/Vitara, так что с японским качеством проблем тоже не было. И тем не менее, продажи оказались провальными – даже в снисходительной к экзотике Америке продали всего 7000 штук, а всего выпустили около 9000 экземпляров.

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Распродавали Х90 почти два года после прекращения выпуска, при этом еще при производстве цену снизили на четверть. Наверное, подставила машинку именно ограниченная вместительность ее салона. Несмотря на скромный тираж, этот автомобиль проник в Украину – до пяти экземпляров в начале 2000-х попало к нам, как минимум один несколько лет назад базировался в Киеве, еще один X90 продается на вторичном рынке буквально сейчас.

Isuzu VehiCross (1997 – 2001 гг.)

Еще один японский экзот, который также пострадал из-за своей нетипичной концептуальности. Isuzu поставило свою новинку на противоположную сторону табели о рангах – VehiCross задумывался как мощный роскошный автомобиль с незаурядными внедорожными возможностями.

Попытка Isuzu создать неординарный премиальный внедорожник была неоднозначной: машина получилась удачной, ее продажи – нет.

Но для 1997 года это было рано: богатые консервативные покупатели еще не были готовы поменять свой "кубик" на что-то другое, а идеологию гламурного "Дефа" маркетологи тогда еще не разработали. У изумительного рамного внедорожника был двигатель V6, АКП с раздаткой, дифференциал с автоматической блокировкой, а еще – спутниковая навигация и камера заднего вида (в 1997-м!). Всего выпустили чуть больше 1800 экземпляров, и нам известно о восьми машинах, приписанных в Украине.

Smart Roadster (2003 – 2006 гг.)

Маленький, но очень энергичный родстер быстро нашел своих поклонников. Да, его салон получился очень тесным, и низкая посадка водителя плохо сочеталась с движением в городском трафике, но ему все прощали за экспрессивный стайлинг и картинговые ощущения при вождении.

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Не простили родстеру Smart лишь частые технические отказы, которыми малыш грешил едва ли не с первых дней после выезда из автосалона. Поскольку и обычный Smart не являлся образцом надежности и долголетия, на родстере производитель решил поставить крест – после выпуска 43 000 экземпляров модель просто отправили в отставку. Тем не менее, свой круг пользователей и поклонников за ней остается до сих пор, в том числе и в нашей стране.

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Citroen C6 (2005 – 2012 гг.)

Роскошная машина с комфортабельной ходовой частью и богатым оснащением салона. Нетривиальный дизайн дополнял технические характеристики, но у большого "Ситроена" не было главного – важного статуса, столь необходимого в бизнес-классе.

У модели С6 было все, чтобы стать статусным премиальным седаном, но статусности не хватило самому бренду Citroen

Сам Citroen до последнего не верил, что покупатели уже забыли о его легендарной DS и представительной XM – но чтобы войти в одну и ту же реку дважды, нужно несколько больше, чем владение технологиями производства автомобилей. Словом, эта безусловно достойная модель осталась неоцененной публикой, получив скромный тираж менее чем в 24 тыс. экземпляров. В Украине официально было продано около десяти экземпляров Citroen C6. Интересно, что и второе поколение С6, которое выпускается и продается только в Китае, тоже, мягко говоря, не впечатляет своими успехами на рынке.

Renault Avantime (2001 – 2003 гг.)

Еще одна проваленная попытка привлечь внимание потребителей за счет модели, которая относится сразу к нескольким классам. Через несколько лет автопроизводители подобные машины назовут кроссоверами и научатся сбывать их сотнями тысяч, но Renault Avantime попасть в ту когорту не повезло.

Удивительный гибрид купе и компактвэна не прижился на рынке, хотя машина имела все, что нужно для премиального автомобиля. Или почти все.

Модель сочетала черты комфортного купе (две двери и всего четыре места), компактвэна (высокий и просторный салон) и фан-кара для молодежи (207-сильный V6 и уникальная внешность). Но такая смесь оказалась слишком новаторской – "Авантайм" покупали очень неохотно, так что сделали только 8,5 тыс. этих неординарных машин.

AMC Pacer (1975 – 1979 гг.)

Пример неудачной модели с точки зрения американцев, которые, похоже, считают неудачной любую машину, которая не достигла миллионного тиража. Хэтчбек AMC Pacer был выпущен в количестве 280 000 экземпляров. В настоящее время не существующая четвертая по статусу американская автокорпорация American Motors Corporation "в рамках подготовки" к нефтяному кризису проектировала небольшую экономичную модель. И Pacer – это первая попытка создать компактную (4,4 м) машину для американского рынка, которая при урезанных внешних габаритах имела бы стандартный для американцев просторный салон. Поэтому иноходец (англ. pacer) был шириной почти в 2 метра и имел типичный заокеанский интерьер.

Этот хэтчбек по-американски создатели не зря назвали "Иноходцем" – он имел очень много особенностей. Считается, что их потребитель не оценил.

А вот облик "Пейсера" американцы считали спорным, хотя все в нем было логичным и объяснялось соображениями практичности и безопасности – в отличие от многих ранее распространенных в Штатах дизайнерских элементов вроде гигантских кругов или имитации авиационных турбин в бамперах. Примечательно, что сами боссы AMC накануне вывода модели на рынок заявляли, что модель будет противоречивой, и, наверное, иноходцем ее назвали не зря.

И сегодня маркетологам не всегда удается угадать ожидания потребителей или навязать им свои "изобретения". Но многие из "неудачных" моделей на самом деле очень интересны

Оно, конечно, миллионов, потраченных на разработку неудачных машин, жаль. Но с другой стороны, многие из упомянутых здесь моделей навсегда останутся в истории из-за своих определенных качеств – самобытного дизайна, смелых решений, технического совершенства и т.д. А место в истории, как известно, никакими деньгами не измерить.

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