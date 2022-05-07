Специалисты проанализировали динамику цен на самые популярные легковые авто в разных ценовых сегментах.

Во время войны произошло несколько важных событий, который влияют на рынок подержанных авто в Украине. Самые главные из них – выезд из страны миллионов украинцев, в том числе на собственных автомобилях, потеря тысяч машин из-за военных действий, оккупация части территории, а также возможность ввести авто из-за границы без растаможки. Эти факторы по-разному влияли на цены, а как именно, исследовали в Auto.ria.

Методология анализа

Разделим вторичный рынок на три возрастные группы, а в каждую группу включим по 5 наиболее популярных моделей. Далее сравним средние цены на каждую модель – на начало 2022 года и на начало мая. А для большей наглядности приведем графики изменения средней цены от января до конца апреля, что поможет понимать тренд для каждой машины, присутствующей на следующих слайдах.

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Легковые авто 2000-2008 г. в.

В этом сегменте каждая из популярных моделей имеет свой собственный путь на рынке – синхронных изменений не наблюдается. Наиболее спокойная линия у "Ланоса" – это объясняется тем, что модель не импортируется, фактически не конкурирует с другими автомобилями, занимая промежуточное место между устаревшими дешевыми ВАЗами и бюджетными "иномарками". Поэтому он просто медленно дешевеет и будет продолжать это делать, пока последний "Ланос" не будет отправлен на утилизацию.

Другие же модели зависимы от импорта, поэтому введение "нулевой растаможки" в апреле вполне могло бы снизить цены на них. Однако стремительного обвала не произошло, хотя снижение цен и заметно.

Интересно, что в предыдущие месяцы отдельные модели имели значительно большие "проседания" и "подъемы", поэтому однозначно утверждать о влиянии войны или нулевой растаможки пока невозможно.

Таким образом, сегмент до 2008 г.в. живет по своим собственным правилам, которые не слишком зависят от внешних факторов, цены в основном устанавливаются в зависимости от имеющихся в Украине авто, парк которых, в сравнении с последующими сегментами, немалый.

Кстати украинцы не готовы снижать цены на подержанные авто

Легковые авто 2009-2014 г. в.

В отличие от предыдущего раздела, здесь все модели имеют изменение средней цены обозначенное красным цветом еще и со знаком "минус". Числа свидетельствуют, что "середняки" (по возрасту) немного сбросили в цене, а некоторые даже довольно серьезно. Этот возрастной сегмент был довольно популярен у "гонщиков", которые привозят машины из Европы, поэтому возможно, появление на рынке несколько более дешевых автомобилей немного "потянуло" цены вниз.

Хотя на практике найти в Европе дешевые автомобили, которые были бы существенно дешевле, чем имеющиеся в Украине – задача не из простых. Еще один фактор – владельцы таких авто пытались как можно быстрее продать имеющиеся у них легковушки, чтобы высвободить деньги перед введением беспошлинного импорта, для чего тоже снижали цены. В итоге – машины этой возрастной группы действительно подешевели, и сейчас их покупать выгоднее, чем в начале года.

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Автомобили выпуска 2015-2021 г. в.

Такие "свежие" авто чаще всего прибывали из США или Кореи. Именно поэтому среди пяти самых популярных авто доминируют "американцы", а также Hyundai Sonata. В этой возрастной группе большинство моделей подорожали. Исключение – Ford Focus, который завозят не только из США, но и из Европы (также много "дилерских авто, которые новыми были проданы в Украине). Возможно, именно увеличение автомобилей с "нулевой растаможкой" из стран ЕС и повлекло небольшое снижение средней цены на "Фокус". Все же остальные – подорожали (ладно, без учета Nissan Rogue, он и без того стоит немало). Это объясняется тем, что американские авто, чуть дешевле своих европейских аналогов (или "одноклассников" – конкурентов), а "аукционное прошлое" – явление относительное. Особенно когда речь идет о возможности получить машину на несколько лет более новую, или же на несколько тысяч долларов дешевле.

Украинские морские порты сейчас не принимают грузы, поэтому часть "американок", которые были заказаны в начале года, прибывает к нам по новым, измененным маршрутам, за что приходится доплачивать несколько тысяч долларов. И даже без переадресации контейнеров доставка машин из США стала несколько дороже. Что в итоге и потянуло повышение цен на них, вкупе с небольшим снижением объемов предложения с такими автомобилями.

Итак, если хоть немного разложить рынок на сегменты, и узнать о "ценовых историях" самых популярных на нем моделей – картина становится вполне понятной. Действительно есть машины, которые сейчас подешевели, по сравнению с теми ценами, которые были на них в начале года, а есть и такие, которые подорожали.