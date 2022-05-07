Фахівці проаналізували динаміку цін на найпопулярніші легкові авто в різних цінових сегментах.

Під час війни сталося кілька важливих подій, який впливають на ринок вживаних авто в Україні. Найголовніші з них - виїзд з країни мільйонів українців, в тому числі на власних автомобілях, втрата тисяч машин через воєнні дії, окупація частини території, а також можливість ввести авто з-за кордону без розмитнення. Ці фактори по-різному впливали на ціни, а як саме, дослідили в Auto.ria.

Методологія аналізу

Розділимо вторинний ринок на три вікові групи, а у кожну групу включимо по 5 найбільш популярних моделей. Далі порівняємо середні ціни на кожну модель – на початок 2022 року та на початок травня. А для більшої наочності наведемо графіки зміни середньої ціни від січня до кінця квітня, що допоможе розуміти тренд для кожної автівки, присутньої на наступних слайдах.

Також цікаво якими автомобілями цікавляться українці під час війни

Легкові авто 2000-2008 р.в.

В цьому сегменті кожна з популярних моделей має свій власний шлях на ринку – синхронних змін не спостерігається. Найбільш спокійна лінія у "Ланоса" - це пояснюється тим, що модель не імпортується, фактично не конкурує з іншими автівками, займаючи проміжне місце між застарілими дешевими ВАЗами та бюджетними "іномарками". Тому він просто поволі дешевшає і продовжуватиме це робити, аж поки останнього “Ланоса” не буде відправлено на утилізацію.

Інші ж моделі залежні від імпорту, тому запровадження "нульового розмитнення" у квітні цілком могло б знизити ціни на них. Однак стрімкого обвалу не сталося, хоча зниження цін і помітне.

Цікаво, що в попередні місяці окремі моделі мали значно більші "просідання" та "підйоми", тож однозначно стверджувати про вплив війни чи нульового розмитнення наразі неможливо.

Таким чином, сегмент до 2008 р.в. живе за своїми власними правилами, які не надто залежать від зовнішніх чинників, ціни переважно встановлюються у залежності від наявних в Україні авто, парк яких, у порівнянні з наступними сегментами, чималий.

До речі українці не готові знижувати ціни на вживані авто

Легкові авто 2009-2014 р.в.

На відміну від попереднього розділу, тут усі моделі мають зміну середньої ціни позначену червоним кольором ще й зі знаком "мінус". Числа свідчать, що "середняки" (за віком) трохи скинули у ціні, а деякі навіть доволі серйозно. Цей віковий сегмент був доволі популярний у "гонщиків", які привозять машини з Європи, тож можливо, поява на ринку дещо дешевших автівок трохи "потягла" ціни донизу.

Хоча на практиці знайти у Європі дешеві автомобілі, які б були суттєво дешевші, ніж наявні в Україні – завдання не з простих. Ще один чинник – власники таких авто намагалися якнайшвидше продати наявні у них легковики, аби вивільнити гроші перед введенням безмитного імпорту, для чого теж знижували ціни. В підсумку – автівки цієї вікової групи справді подешевшали, і зараз їх купувати вигідніше, ніж на початку року.

До теми як привезти авто за “нульовим розмитненням”

Автомобілі випуску 2015-2021 р.в.

Такі "свіжі" авто найчастіше прибували зі США чи Кореї. Саме тому серед п’яти найпопулярніших авто домінують "американці", а також Hyundai Sonata. В цій віковій групі більшість моделей подорожчали. Виключення - Ford Focus, який завозять не лише зі США, але й з Європи (також багато "дилерських авто, які новими були продані в Україні). Можливо, саме збільшення автівок з «нульовим розмитненням» з країн ЄС й спричинило невелике зниження середньої ціни на "Фокус". Усі ж інші – подорожчали (гаразд, без урахування Nissan Rogue, він і без того коштує чимало). Це пояснюється тим, що американські авто, трохи дешевші за свої європейські аналоги (або "однокласників"-конкурентів), а "аукціонне минуле" – явище відносне. Особливо коли йдеться про можливість отримати машину на кілька років новішу, або ж на кілька тисяч доларів дешевшу.

Українські морські порти зараз не приймають вантажі, тому частина "американок", які були замовлені на початку року, прибуває до нас за новими, зміненими маршрутами, за що доводиться доплачувати кілька тисяч доларів. І навіть без переадресації контейнерів доставлення машин зі США стало дещо дорожчим. Що врешті й потягло підвищення цін на них, вкупі з невеликим зниженням обсягів пропозиції з такими автівками.

Отже, якщо хоч трохи розкласти ринок на сегменти, й дізнатися про "цінові історії" найпопулярніших на ньому моделей – картина стає цілком зрозумілою. Справді є автівки, які зараз подешевшали, у порівнянні з тими цінами, які були на них на початку року, а є й такі, які подорожчали.