Подержанные автомобили в Украине продаются за 100 дней или дольше: исследование

На рынке подержанных автомобилей в Украине наблюдается снижение уровня продаж авто всех ценовых сегментов, утверждают в AutoRIA. Также прослеживается две тенденции: увеличение времени продажи и увеличение добавлений авто в Избранное.

Для продажи авто вместо 71 дня теперь надо в среднем 76 дней – рост 7%. Но для более дорогих автомобилей этот период доходит до ста и более дней.

В Избранное же стали добавлять в среднем 7.2 раза каждое авто вместо 6.6, что на 9% больше. Это свидетельствует о формировании отложенного спроса – многие покупатели откладывают покупку на потом.

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Официально: По данным МВД, в течение 7 месяцев 2024 года в Украину ввезли 228 тысяч авто. Это на 14.2% больше, чем в прошлом году, и ощутимо увеличило конкуренцию между продавцами авто. Впрочем, стоит учитывать, что не все эти автомобили попали на рынок – часть закрывает потребности Сил Обороны. 71% от всех ввезенных авто были подержанными, средний возраст импортируемых авто – 9 лет.

Наиболее ощутимые изменения на рынке начались в середине мая, вероятно, с началом действия нового закона о мобилизации.

Аналитический Центр AUTO.RIA исследовал, как изменился рынок за 6 недель действия закона (15 мая – 31 июля), сравнив основные показатели с данными за такой же период до закона о мобилизации (1 марта – 15 мая).

Уменьшение количества авто, находящихся в продаже, наблюдается во всех ценовых сегментах в среднем на 5-7%. Также снизился и уровень продаж. Если рассматривать абсолютные числа, то, сравнивая 10-недельные периоды, продано на 6300 меньше авто с ценником от 20 000$ и на 18 200 меньше автомобилей стоимостью до 4 000$.

Как следствие, для продажи такого же авто теперь надо больше времени. В это же время средние цены остаются на том же уровне. Единственным исключением стал самый дорогой сегмент. В июне средние цены на авто этого класса упали более, чем на тысячу долларов: в среднем с 36 574$ до 35 295$. Но уже в следующем месяце ценники вернулись к привычным значениям.

Предложение в регионах

Авто до 4 000$

Самое длинное время продажи наблюдается в Закарпатской и Херсонской областях – 91 день. Быстрее всего такие авто продаются в Ровенской и Тернопольской областях – 45 и 53 дня соответственно. В других регионах среднее время продажи составляет 66 дней.

Авто от 4 000$ до 6 000$

Дольше всего такие авто продаются во Львовской и Закарпатской областях – 93 и 103 дня соответственно. А быстрее всего – в Волынской, Винницкой и Николаевской областях – 65-67 дней. Среднее время продажи по Украине – 77 дней.

Авто от 6 000$ до 10 000$

Самое длинное время продажи в Николаевской (101 день), Ивано-Франковской (98 дней) и Черновицкой (95 дней) областях. Лучшая ситуация в Винницкой, Волынской и Харьковской областях – 63-67 дней. Среднее время продажи – 81 день.

Авто от 10 000$ до 20 000$

Больше всего времени на продажу такого авто надо потратить на Закарпатье – 101 день. В Одесской и Полтавской областях на это уйдет 94 дня. Быстрее всего авто этого ценового диапазона продаются в Ровенской и Волынской областях – 54 и 67 дней соответственно. Среднее время продажи – 82 дня. Стоит обратить внимание, что лучшие продажи в Киевском регионе – 4 634 авто.

Авто от 20 000$

Самое длинное время продажи в Черкасской (102 дня) и Харьковской (109 дней) областях. В Тернопольской и Волынской областях авто продаются быстрее – 59 и 60 дней соответственно. Среднее время продажи – 79 дней.

Вывод

В общем, дольше всего продаются авто с ценами от 10 000$.

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Что и как ищут покупатели

В общем сегодняшнем рынке присущ целый ряд тенденций: стало меньше просмотров (-11.5%) и звонков (-31.5%), но авто стали чаще добавлять в Избранное (+9.1%). Похожую картину наблюдали в начале пандемии ковида в 2020 году и в начале полномасштабного вторжения весной 2022-го. Такое поведение покупателей свидетельствует о формировании отложенного спроса: авто ищут, выбирают и сравнивают, но решение о покупке откладывается на позже.

Покупатели стали меньше просматривать предложения до 4 000$, что обусловлено большим количеством авто и быстрой их покупкой. Из-за чрезмерного предложения бюджетных автомобилей, покупатель может даже не пересмотреть всех вариантов, остановившись на первых страницах поиска. Это существенно обостряет конкуренцию в этом сегменте. Просматривать телефоны продавцов тоже стали реже и эта тенденция прослеживается не зависимо от стоимости авто.

Спрос в регионах

Авто до 4 000$

Наименьшая заинтересованность бюджетными автомобилями в Херсонской и Запорожской областях – в среднем 59 и 72 просмотра на одно авто. Это может быть связано с тем, что в этих регионах продолжаются активные боевые действия. Чаще всего такие авто просматривают во Львовской (в среднем 137 просмотров на авто) и Киевской (131 просмотр) областях.

Что же касается добавлений в Избранное, то наибольшее падение в Закарпатской и Харьковской областях: -10.7% и -8.8% соответственно. А лучшие тенденции демонстрируют Тернопольская и Волынская области – соответственно +13.8% и +17.3%. В среднем авто этого класса добавляют к Избранному 5.8 раз.

Просмотры номеров телефонов продавцов снизились во всех регионах. Особенно в Кировоградской и Черниговской (-43%) областях. В противоположность этому, в Харьковском, Киевском и Волынском регионах спад не такой значительный.

Авто от 4 000$ до 6 000$

Меньше всего авто такого класса просматривают в Кировоградской и Житомирской областях – 94 и 105 просмотров соответственно. А наибольший интерес – на Киевщине (152 просмотра) и Днепропетровщине (121 просмотр).

Добавление в Избранное ниже всего упали в Черновицкой области – на -2.4%. А больше всего выросли в Одесской области – +12.7%). Средний показатель добавлений в Избранное – 7.1 на авто. Наибольший спад по просмотрам телефонов в Сумской и Черкасской областях – соответственно -42.7% и -41.2%. Чаще всего номера продавцов просматривают в Одесском, Харьковском и Киевском регионах.

Авто от 6 000$ до 10 000$

Автомобилями этого ценового диапазона меньше всего интересуются на Кировоградщине и Николаевщине – соответственно 99 и 93 просмотра на авто. А больше всего просмотров в Черновицкой (135) и Львовской (164) областях. В среднем такие предложения просматривают 125 раз.

В Избранное чаще всего добавляют в Тернопольской и Ровенской областях – в среднем по 10 раз. Средний показатель по стране – 8 добавлений. По просмотрам номеров телефонов наибольший спад в Николаевском и Хмельницком регионе – соответственно -43.7% и -38.7%. Лучшая же ситуация в Харьковской, Киевской и Одесской областях. Важно то, что спад в данном сегменте меньше, чем для дешевых авто. Это свидетельствует о более стабильном интересе.

Авто от 10 000$ до 20 000$

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях авто с такими ценниками просматривают меньше всего. Однако, если рассматривать падение в процентных значениях, тогда показатели больше всего упали в Черновицкой (129 просмотров, -13%) и Сумской (128 просмотров, -11.8%) областях. А чаще всего просматривают в Житомирской (147 просмотров) и Волынской (152 просмотра) областях.

В среднем в этом сегменте авто просматривают 134 раза. Реже добавлять в Избранное стали только в Николаевской области (-3.9%). А самые высокие показатели в Тернопольской (10.5), Волынской (10.9) и Ровенской (11.8) областях. Средний показатель добавлений – 8.5 раз на одно авто такого класса. Если говорить за просмотры телефонов продавцов, то наибольший спад в Кировоградской области – -36.1%. Чаще всего номера просматривают в Хмельницкой, Киевской и Сумской областях. Спад в этом сегменте тоже меньше, чем в предыдущих.

Авто от 20 000$

Меньше всего премиум авто интересуют покупателей Черновицкой и Николаевской областей. Просмотры здесь упали на 20.9%, до 128 и 103 просмотров соответственно. Наибольший интерес в Житомирской, Волынской и Хмельницкой областях. Средний показатель просмотров по стране – 144.2 на предложение. И это делает данный ценовой сегмент одним из самых привлекательных.

Добавления в Избранное больше всего просели в Херсонской и Запорожской областях. А наибольший рост демонстрируют Полтавская (+17.5%), Хмельницкая (+17.1%) и Тернопольская (+19%) области. Самые высокие показатели в Волынской (11.6) и Ровенской (11.4) областях.

Средний показатель добавлений в Избранное – 8.2. В этом сегменте спад просмотров телефонов продавцов наименьший, что свидетельствует о более стабильном спросе. Больше всего этот показатель просел в Херсонской области – -39.8%. А чаще всего номера телефонов премиальных авто просматривают в Ровенской области – в среднем 3.1 раза на авто. Это является самым высоким показателем среди всех сегментов.

Выводы

По просмотрам объявлений лидером является Львовская область, где предложение просматривают в среднем 158 раз. Чаще всего добавляют в Избранное в Ровенской области – в среднем 10.2 на авто. А чаще всего просматривают номера телефонов продавцов в Тернопольской и Ровенской областях. Независимо от ценового сегмента, быстрее всего автомобили продаются в Винницкой и Ровенской областях. А по проданным лидирует Киевская область – 18 398 авто.

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Что продается лучше всего?

Volkswagen Passat и Skoda Octavia остаются популярными в разных ценовых сегментах, что свидетельствует об их высоком доверии среди покупателей. У авто высшего ценового диапазона более популярны BMW, Audi, Tesla, и Mercedes-Benz.