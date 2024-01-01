Вживані автомобілі в Україні продаються за 100 днів або й довше: дослідження

На ринку вживаних автомобілів в Україні спостерігається зниження рівня продажів авто усіх цінових сегментів, стверджують в AutoRIA. Також простежується дві тенденції: збільшення часу продажу та збільшення додавань авто до Обраного.

Для продажу авто замість 71 дня тепер треба в середньому 76 днів – ріст 7%. Але для більш дорогих автомобілів цей період доходить до ста і більше днів.

До Обраного ж стали додавати в середньому 7.2 рази кожне авто замість 6.6, що на 9% більше. Це свідчить про формування відкладеного попиту – багато покупців відкладають купівлю на потім.

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Офіційно: За даними МВС, протягом 7 місяців 2024 року до України ввезли 228 тисяч авто. Це на 14.2% більше, ніж минулого року, й відчутно збільшило конкуренцію між продавцями авто. Втім, варто зважати, що не всі ці автомобілі потрапили на ринок – частина закриває потреби Сил Оборони. 71% від усіх ввезених авто були вживаними, середній вік імпортованих авто – 9 років.

Найбільш відчутні зміни на ринку почалися в середині травня, ймовірно, з початком дії нового закону про мобілізацію.

Аналітичний Центр AUTO.RIA дослідив, як змінився ринок за 6 тижнів дії закону (15 травня – 31 липня), порівнявши основні показники з даними за такий самий період до закону про мобілізацію (1 березня – 15 травня).

Зменшення кількості авто, що знаходяться у продажу, спостерігається в усіх цінових сегментах в середньому на 5-7%. Також знизився й рівень продажів. Якщо розглядати абсолютні числа, то, порівнюючи 10-тижневі періоди, продано на 6300 менше авто з цінником від 20 000$ і на 18 200 менше автомобілів вартістю до 4 000$.

Як наслідок, для продажу такого самого авто тепер треба більше часу. В цей же час середні ціни лишаються на тому ж рівні. Єдиним винятком став найдорожчий сегмент. У червні середні ціни на авто цього класу впали більше, ніж на тисячу доларів: у середньому з 36 574$ до 35 295$. Але вже наступного місяця цінники повернулись до звичних значень.

Пропозиція у регіонах

Авто до 4 000$

Найдовший час продажу спостерігається у Закарпатській і Херсонській областях – 91 день. Найшвидше ж такі авто продаються у Рівненській і Тернопільській областях – 45 та 53 дні відповідно. В інших регіонах середній час продажу складає 66 днів.

Авто від 4 000$ до 6 000$

Найдовше такі авто продаються у Львівській та Закарпатській областях – 93 та 103 дні відповідно. А найшвидше – у Волинській, Вінницькій і Миколаївській областях – 65-67 днів. Середній час продажу по Україні – 77 днів.

Авто від 6 000$ до 10 000$

Найдовший час продажу в Миколаївській (101 день), Івано-Франківській (98 днів) і Чернівецькій (95 днів) областях. Найкраща ситуація у Вінницькій, Волинській і Харківській областях – 63-67 днів. Середній час продажу – 81 день.

Авто від 10 000$ до 20 000$

Найбільше часу на продаж такого авто треба витратити на Закарпатті – 101 день. В Одеській та Полтавській областях на це піде 94 дні. Найшвидше ж авто цього цінового діапазону продаються у Рівненській та Волинській областях – 54 та 67 днів відповідно. Середній час продажу – 82 дні. Варто звернути увагу, що найкращі продажі у Київському регіоні – 4 634 авто.

Авто від 20 000$

Найдовший час продажу в Черкаській (102 дні) та Харківській (109 днів) областях. У Тернопільській і Волинській областях авто продаються швидше – 59 і 60 днів відповідно. Середній час продажу – 79 днів.

Висновок

Загалом, найдовше продаються авто з цінами від 10 000$.

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Що і як шукають покупці

Загалом сьогоднішньому ринку притаманний цілий ряд тенденцій: стало менше переглядів (-11.5%) і дзвінків (-31.5%), але авто стали частіше додавати до Обраного (+9.1%). Схожу картину спостерігали на початку пандемії ковіду в 2020 році та на початку повномасштабного вторгнення навесні 2022-го. Така поведінка покупців свідчить про формування відкладеного попиту: авто шукають, вибирають і порівнюють, але рішення про купівлю відкладається на пізніше.

Покупці стали менше переглядати пропозиції до 4 000$, що зумовлено більшою кількістю авто та швидшою їх купівлею. Через надмірну пропозицію бюджетних автомобілів, покупець може навіть не переглянути всіх варіантів, зупинившись на перших сторінках пошуку. Це суттєво загострює конкуренцію в цьому сегменті. Переглядати телефони продавців теж стали рідше і ця тенденція простежується не залежно від вартості авто.

Попит у регіонах

Авто до 4 000$

Найменша зацікавленість бюджетними автомобілями у Херсонській та Запорізькій областях – в середньому 59 та 72 перегляди на одне авто. Це може бути пов'язано з тим, що в цих регіонах продовжуються активні бойові дії. Найчастіше ж такі авто переглядають у Львівській (в середньому 137 перегляди на авто) та Київській (131 перегляд) областях.

Що ж стосується додавань до Обраного, то тут найбільше падіння у Закарпатській та Харківській областях: -10.7% та -8.8% відповідно. А найкращі тенденції демонструють Тернопільська та Волинська області – відповідно +13.8% та +17.3%. В середньому авто цього класу додають до Обраного 5.8 разів. Перегляди номерів телефонів продавців знизились у всіх регіонах. Особливо у Кіровоградській та Чернігівській (-43%) областях. На противагу цьому, в Харківському, Київському та Волинському регіонах спад не такий значний.

Авто від 4 000$ до 6 000$

Найменше авто такого класу переглядають у Кіровоградській та Житомирській областях – 94 та 105 переглядів відповідно. А найбільший інтерес – на Київщині (152 перегляди) та Дніпропетровщині (121 перегляд).

Додавання до Обраного найнижче впали у Чернівецькій області – на -2.4%. А найбільше зросли у Одеській області – +12.7%). Середній показник додавань до Обраного – 7.1 на авто. Найбільший спад по переглядах телефонів у Сумській та Черкаській областях – відповідно -42.7% та -41.2%. Найчастіше ж номери продавців переглядають в Одеському, Харківському та Київському регіонах.

Авто від 6 000$ до 10 000$

Автомобілями цього цінового діапазону найменше цікавляться на Кіровоградщині та Миколаївщині – відповідно 99 та 93 перегляди на авто. А найбільше переглядів у Чернівецькій (135) та Львівській (164) областях. В середньому такі пропозиції переглядають 125 разів.

До Обраного найчастіше додають у Тернопільській та Рівненській областях – в середньому по 10 разів. Середній показник по країні – 8 додавань. По переглядам номерів телефонів найбільший спад у Миколаївському та Хмельницькому регіоні – відповідно -43.7% та -38.7%. Найкраща ж ситуація у Харківській, Київській та Одеській областях. Важливим є те, що спад у даному сегменті менший, ніж для дешевших авто. Це свідчить про більш стабільний інтерес.

Авто від 10 000$ до 20 000$

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях авто з такими цінниками переглядають найменше. Проте, якщо розглядати падіння у відсоткових значеннях, тоді показники найбільше впали у Чернівецькій (129 переглядів, -13%) та Сумській (128 переглядів, -11.8%) областях. А найчастіше переглядають у Житомирській (147 переглядів) та Волинській (152 перегляди) областях.

В середньому в цьому сегменті авто переглядають 134 рази. Рідше додавати до Обраного стали тільки у Миколаївській області (-3.9%). А найвищі показники в Тернопільській (10.5), Волинській (10.9) та Рівненській (11.8) областях. Середній показник додавань – 8.5 разів на одне авто такого класу. Якщо говорити за перегляди телефонів продавців, то найбільший спад у Кіровоградській області – -36.1%. Найчастіше ж номери переглядають у Хмельницькій, Київській та Сумській областях. Спад у цьому сегменті теж менший, ніж у попередніх.

Авто від 20 000$

Найменше преміум авто цікавлять покупців Чернівецької та Миколаївської областей. Перегляди тут впали на 20.9%, до 128 та 103 переглядів відповідно. Найбільший інтерес у Житомирській, Волинській та Хмельницькій областях. Середній показник переглядів по країні – 144.2 на пропозицію. І це робить даний ціновий сегмент одним із найпривабливіших.

Додавання до Обраного найбільше просіли в Херсонській та Запорізькій областях. А найбільше зростання демонструють Полтавська (+17.5%), Хмельницька (+17.1%) та Тернопільська (+19%) області. Найвищі показники в Волинській (11.6) та Рівненській (11.4) областях.

Середній показник додавань до Обраного – 8.2. У цьому сегменті спад переглядів телефонів продавців найменший, що свідчить про стабільніший попит. Найбільше цей показник просів у Херсонській області – -39.8%. А найчастіше номери телефонів преміальних авто переглядають у Рівненській області – в середньому 3.1 рази на авто. Це є найвищим показником серед усіх сегментів.

Висновки

За переглядами оголошень лідером є Львівська область, де пропозицію переглядають в середньому 158 разів. Найчастіше додають до Обраного у Рівненській області – в середньому 10.2 на авто. А найчастіше переглядають номери телефонів продавців у Тернопільській та Рівненській областях. Незалежно від цінового сегменту, найшвидше автомобілі продаються у Вінницькій та Рівненській областях. А за проданим лідирує Київська область – 18 398 авто.

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Що продається найкраще?

Volkswagen Passat та Skoda Octavia залишаються популярними в різних цінових сегментах, що свідчить про їхню високу довіру серед покупців. У авто вищого цінового діапазону більш популярні BMW, Audi, Tesla, і Mercedes-Benz.