Подержанные "фуры" покупают все меньше, а новые - наоборот

В июле 2024 года украинцы суммарно приобрели 1,9 тысячи новых и подержанных седельных тягачей (всего на три машины меньше, чем месяцем ранее). Этот показатель на заметные 32% меньше, чем за аналогичный период 2023, а также на 0,2% меньше, чем произошло продаж в июне 2024, посчитали в Институте исследований авторынка.

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Доля внутренних продаж составила 59,3%, импорта подержанных седельных тягачей – 30,6%. Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 90%. Новыми приобрели 10% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 195 единиц такой техники.

По отдельным подсегментам динамика рынка седельных тягачей (в сравнении месяц к предыдущему месяцу, М-М, и месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y) выглядит следующим образом:

Внутренние перепродажи: -8,6% М-М, -20,1% Y-Y

Импорт бывших в употреблении: +11,8% М-М, -53,1% Y-Y

Продажи новых: +28,3% М-М, +35,4% Y-Y

Динамика продаж седельных тягачей в Украине, июль-2023 - июль-2024

В течение 2023 года спрос на седельные тягачи постепенно снижался, и только в январе 2024 произошло некоторое увеличение активности в этом сегменте. До июня наименьший объем торгов седельными тягачами за 12 месяцев был зафиксирован в прошлом году в декабре (2,1 тыс. шт.). Далее только май завершился с определенным ростом суммарного объема (это было связано со скачком переоформлений автомобилей на других лиц, вызванное новыми законами о мобилизации).

Июль фактически повторил рекорд по минимальным объемам торгов в сегменте тягачей. И теперь главной причиной таких результатов (и не исключено, что в последующие периоды они могут быть еще хуже) – нехватка водителей, сначала таких, которые могут пересекать границу, и даже тех, которые могут быть привлечены во внутренних перевозках.

Несмотря на все, прошлый месяц для рынка все же не закончился с нулями. А рост продаж новых вероятно связан с тем, что контракты на эти автомобьили были заключены задолго до факта регистрации.

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Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок по купле-продаже таких моделей заключили 361 шт. Второе место по количеству у MAN TGX, 147 шт., третье у Volvo FH, 132 шт. Четвертый в рейтинге "траков" с пробегом Renault Magnum (108 шт.), пятый - Renault Premum (74 шт.).

В июле первенство среди "пригнанных" тягачей получил DAF XF, который пополнил наш автопарк в количестве 171 шт. Он сместил на вторую позицию в списке MAN TGX, чей итог – 151 первая регистрация. На третьем месте по-прежнему находится Volvo FH (80 шт.), на четвертом - Scania R-Series (68 шт.). Замыкает первую пятерку Mercedes-Benz Actros (27 шт.).

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Volvo FH и Scania R-Series - каждая модель была продана в количестве по 60 шт. Второе место в этой категории занимает Scania G-Series с итогом 19 машин. Третья позиция (17 шт.) у MAN TGX.

Рынок полуприцепов

Подобная картина наблюдается в связанном сегменте полуприцепов. В течение прошлого месяца украинцы приобрели 2,1 тысячи новых и подержанных полуприцепов (на 57 шт. больше, чем местом ранее). Это на 34,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2023 года, но на 2,8% больше относительно июня-2024.

По отдельным подсегментами динамика торгов полуприцепами выглядит следующим образом (в сравнении прошлый месяц к месяцу перед ним, М-М, и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y):

Внутренние перепродажи: +0,3% M-M, -23,6% Y-Y

Импорт подержанных: +0,9% М-М, -53,6% Y-Y

Импорт новых: +61,1% М-М, -18,5% Y-Y

Произведенные в Украине: -66,7% М-М, -61% Y-Y

Динамика продаж полуприцепов в Украине, июль 2023 - июль 2024

По итогам июля 62,4% всех полуприцепов купили на внутреннем рынке (1317 сделок). Из-за границы привезли 566 подержанных полуприцепов, что составило 26,8% от общего объема.

Новыми приобрели 10,8% полуприцепов (227 шт.). Из этого числа 16 изготовили в Украине, а остальные 211 шт. были импортированы новыми из-за рубежа.