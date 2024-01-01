Вживані "фури" купують все менше, а нові - навпаки

У липні 2024 року українці сумарно придбали 1,9 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів (всього на три машини менше, ніж місяцем раніше). Цей показник на помітні 32% менший, ніж за аналогічний період 2023 року, а також на 0,2% менший, ніж відбулося продажів у червні 2024 року, порахували в Інституті досліджень авторинку.

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Частка внутрішніх продажів склала 59,3%, імпорту вживаних сідлових тягачів — 30,6%. Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 90%. Новими придбали 10% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 195 одиниць такої техніки.

За окремими підсегментами динаміка ринку сідлових тягачів (у порівнянні місяць до попереднього місяця, М-М, та місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y) виглядає наступним чином:

Внутрішні перепродажі: −8,6% М-М, −20,1% Y-Y

Імпорт вживаних: +11,8% М-М, −53,1% Y-Y

Продажі нових: +28,3% М-М, +35,4% Y-Y

Динаміка продажів сідлових тягачів в Україні, липень-2023 — липень-2024

Впродовж 2023 року попит на сідлові тягачі поступово знижувався, і лише у січні 2024 відбулося деяке збільшення активності у цьому сегменті. До червня найменший обсяг торгів сідловими тягачами за 12 місяців був зафіксований минулого року у грудні (2,1 тис. шт.). Далі лише травень завершився з певним зростанням сумарного обсягу (це було пов’язано зі стрибком переоформлень автомобілів на інших осіб, спричинене новими законами про мобілізацію).

Липень фактично повторив рекорд щодо мінімальних обсягів торгів у сегменті тягачів. І тепер головною причиною таких результатів (і не виключено, що у наступні періоди вони можуть бути ще гіршими) — брак водіїв, спершу таких, які можуть перетинати кордон, і навіть тих, які можуть бути залучені у внутрішніх перевезеннях.

Попри все, минулий місяць для ринку все ж не закінчився з нулями. А ріст продажів нових ймовірно пов’язаний з тим, що контракти на ці авто були укладені задовго до факту реєстрації.

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Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу таких моделей уклали 361 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 147 шт., третє у Volvo FH, 132 шт. Четвертий у рейтингу «траків» з пробігом Renault Magnum (108 шт.), п’ятий — Renault Premum (74 шт.).

У липні першість серед «пригнаних» тягачів здобув DAF XF, який поповнив наш автопарк у кількості 171 шт., змістивши на другу позицію у списку MAN TGX, чий підсумок 151 перша реєстрація. На третьому місці надалі перебуває Volvo FH (80 шт.), на четвертому — Scania R-Series (68 шт.). Замикає першу п’ятірку Mercedes-Benz Actros (27 шт.).

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Volvo FH та Scania R-Series — кожна модель була продана у кількості по 60 шт. Друге місце у цій категорії посідає Scania G-Series з підсумком 19 машин. Третя позиція (17 шт.) у MAN TGX.

Ринок напівпричепів

Подібна картина спостерігається у пов’язаному сегменті напівпричепів. Протягом минулого місяця українці придбали 2,1 тисячі нових та вживаних напівпричепів (на 57 шт. більше, ніж місцем раніше). Це на 34,9% менше, ніж за аналогічний період минулого 2023 року, але на 2,8% більше відносно червня-2024.

За окремими підсегментами динаміка торгів напівпричепами виглядає наступним чином (у порівнянні минулий місяць до місяця перед ним, М-М, та минулий місяць до аналогічного місяця минулого року, Y-Y):

Внутрішні перепродажі: +0,3% M-M, −23,6% Y-Y

Імпорт вживаних: +0,9% М-М, −53,6% Y-Y

Імпорт нових: +61,1% М-М, −18,5% Y-Y

Вироблені в Україні: −66,7% М-М, −61% Y-Y

Динаміка продажів напівпричепів в Україні, липень 2023 — липень 2024

За підсумками липня 62,4% усіх напівпричепів купили на внутрішньому ринку (1317 угод). Із-за кордону привезли 566 вживаних напівпричепів, що склало 26,8% від загального обсягу.

Новими придбали 10,8% напівпричепів (227 шт.). З цього числа 16 виготовили в Україні, а решта 211 шт. були імпортовані новими з-за кордону.