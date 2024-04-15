13-летние правонарушители покинули угнанный автомобиль и спрятались в прачечной после того, как полиция догнала их. Подростки решили угнать автомобиль из-за пресловутого тренда "Kia Boys".

Тренд существует уже несколько лет. Все началось с того, что в сети Tik Tok "завирусилось" видео, на котором демонстрировали процесс взлома и угона автомобилей Kia и Hyundai с помощью обычного USB-кабеля.

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Впоследствии тренд перерос в настоящую проблему. Полиция США рапортовала о тысячах угнанных авто брендов Kia и Hyundai. Видимо, вдохновившись "успехом" своих "коллег", 13-летние подростки из Вуллонгонга, Новый Южный Уэльс, также решили попробовать украсть авто.

Фактически, им это удалось. Полиция заинтересовалась подозрительным автомобилем только после сообщения об угоне от владельца. Как сообщается, когда правоохранители заметили красный Kia, они попытались задержать водителя.

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Позже оказалось, что внутри находилось трое подростков в возрасте 12 и 13 лет. Нарушителям удалось оторваться от погони. Они покинули автомобиль и попытались убежать пешком, а затем спрятались в помещении прачечной, в надежде, что полицейские не догадаются их там искать.

Иногда угнанные автомобили находят очень поврежденными

Однако, их план оказался ошибочным и уже вскоре они попали в полицейский отдел. Выяснилось, что все трое задержанных были привлечены к печально известной группе Kia Boys и уже находились под залогом за аналогичные преступления.

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Водителю отказали во внесении залога, а двух других участников отпустили. Обычно подростки угоняют автомобили ради славы в сети. Они снимают угон на видео, а затем публикуют его в социальных сетях. Как правило, большинство угнанных автомобилей находят поврежденными, ведь опыта в управлении автомобилем у угонщиков немного.