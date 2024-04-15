13-річні правопорушники покинули викрадений автомобіль й сховались в пральні після того, як поліція наздогнала їх. Підлітки вирішили викрасти автомобіль через славнозвісний тренд “Kia Boys”.

Тренд існує вже декілька років. Все почалось з того, що в мережі Tik Tok “завірусилось” відео, на якому демонстрували процес злому та викрадення автомобілів Kia та Hyundai за допомогою звичайного USB-кабеля.

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Згодом тренд переріс у справжню проблему. Поліція США рапортувала про тисячі викрадених авто брендів Kia та Hyundai. Мабуть, надихнувшись “успіхом” своїх “колег”, 13-річні підлітки з Вуллонгонга, Новий Південний Уельс, також вирішили спробувати вкрасти авто.

Фактично, їм це вдалось. Поліція зацікавилась підозрілим автомобілем лише після повідомлення про викрадення від власника. Як повідомляється, коли правоохоронці помітили червоний Kia, вони спробували затримати водія.

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Пізніше виявилось, що всередині перебувало троє підлітків віком 12 та 13 років. Порушникам вдалось відірватись від погоні. Вони покинули автомобіль й спробували втікти пішки, а згодом заховались в приміщенні пральні, в надії, що поліцейські не здогадаються їх там шукати.

Іноді викрадені автомобілі знаходять дуже пошкодженими

Проте, їх план виявився хибним й вже незабаром вони потрапили у поліцейський відділ. З’ясувалось, що усі троє затриманих були залучені до сумнозвісної групи Kia Boys і вже перебували під заставою за аналогічні злочини.

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Водію відмовили у внесенні застави, а двох інших учасників відпустили. Зазвичай підлітки викрадають автомобілі заради слави в мережі. Вони знімають викрадення на відео, а потім публікують його в соціальних мережах. Як правило, більшість викрадених автомобілів знаходять пошкодженими, адже досвіду в керуванні автомобілем у викрадачів небагато.