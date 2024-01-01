Пограничники освоили САУ Dita и перегоняют ее на фронт: видео

В Государственной пограничной службе Украины уверены, что благодаря поддержке народа Чехии огневая способность фронтовых подразделений существенно возрастет.

"Это мощная поддержка подразделений ГПСУ, которые в составе Сил обороны нашей страны воюют на линии фронта, сдерживая продвижение противника", – сказано в сообщении ГПСУ.

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САУ Dita чешского завода Excalibur Army имеет много заимствований из колесной самоходки Dana vz.77 такого же калибра 155 мм. Она получила современную и очень высокую степень автоматизации стрельбы и корректировки огня.

По введенным в бортовую компьютерную систему координатам происходит интеллектуальная обработка целей, определяются основные параметры вывода пушки на прицельное поражение живой силы, техники или объектов врага. Погрешность в точности поражений при правильном введении данных не превышает 3-5 метров.

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Механизация процесса и автоматизация обработки заданных координат до минимума уменьшила экипаж, который состоит всего из двух человек – водитель и командир. Вычислитель баллистики практически мгновенно рассчитывает параметры стрельбы.

Эти данные поступают в блок автоматики, что без вмешательства экипажа самостоятельно наводит пушку, попутно запуская механизм ее зарядки указанным боеприпасом. Конечный этап процесса – автоматический выстрел по врагу.

В среднем пушка делает до 6 выстрелов за минуту. Стандартные снаряды могут поражать цели на расстоянии до 39 километров. После этого происходит быстрое сворачивание и самоходка покидает позиции, не всегда расходуя даже свой боекомплект из 40 снарядов.

Такой быстрый маневр обусловлен способностью вражеской разведки в кратчайшие сроки определять позицию и запускать туда дроны или сразу же осуществлять контрбатарейную артатаку.

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Мощный двигатель Tatra T2-930 выдает 340 лошадиных сил, что помогает быстро покинуть позицию. Полный привод с вездеходными шинами на высоком протекторе и клиренс в 41 см помогают преодолевать сезонное бездорожье, в т.ч. снежные сугробы в почти метр высотой.

Машина уверенно ведет себя на обледенелой дороге. А на трассе с твердым покрытием набирает без потуг стабильные 90 км/ч. Операционная дальность такой самоходки на одной заправке соляркой доведена до 600 километров.